Μπάιντεν για Γάζα: Σήμερα τα όπλα σιώπησαν

«Σήμερα τα όπλα σιώπησαν στη Γάζα...». Με την παραπάνω δήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των τριών πρώτων ομήρων από τη Χαμάς.

Με μήνυμά του, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε επίσης ότι την ίδια στιγμή, εκατοντάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια διασχίζουν τα σύνορα της Γάζας, ώστε να προσφέρουν στον άμαχο πληθυσμό τα απαραίτητα για τη διαβίωσή του.

«Επειτα από τόσα δεινά, καταστροφές, απώλεια ανθρώπινων ζωών, τα όπλα σίγησαν στην Γάζα», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν από την Νότια Καρολίνα όπου περνά τις τελευταίες του ώρες ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η περιοχή είναι πλέον εκ θεμελίων μεταμορφωμένη. Ο από μακρού ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός. Τα στηρίγματα της Χαμάς στην Μέση Ανατολή είναι βαθιά αποδυναμωμένα από το Ισραήλ, με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Χαμάς, η Χεζμπολάχ, έχει επίσης αποδυναμωθεί» στον Λίβανο, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

Εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες επισφράγισαν μία κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο» δήλωσε ότι «το καθεστώς του (Μπασάρ αλ) Ασαντ στην Συρία έπεσε, αποκόπτοντας την πρόσβαση του Ιράν στον Λίβανο».

Η Τεχεράνη «βρίσκεται στην ασθενέστερη θέση της εδώ και δεκαετίες», είπε.

Για τον «παλαιστινιακό λαό» δήλωσε ότι υπάρχει «ένας αξιόπιστος δρόμος προς ένα ανεξάρτητο κράτος» και τάχθηκε υπέρ «της αποκατάστασης των σχέσεων του Ισραήλ με όλες τις γειτονικές αραβικές χώρες, περιλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.

«Τώρα εναπόκειται στην επόμενη (αμερικανική>) κυβέρνηση να συμβάλει στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι ομάδες μας μίλησαν με μία φωνή τις τελευταίες ημέρες», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.