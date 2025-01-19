Η ESET, μια παγκόσμια εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ανέφερε την Κυριακή για μια συνεχιζόμενη κυβερνοεπίθεση εναντίον διαφόρων ισραηλινών οργανισμών.
Η επίθεση περιλαμβάνει την απόκτηση πρόσβασης σε οργανωτικά συστήματα μέσω συνδέσεων πρωτοκόλλου απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDP).
Μόλις επιτευχθεί η πρόσβαση, οι επιτιθέμενοι αντικαθιστούν τα φόντο της επιφάνειας εργασίας με μια εικόνα που φέρει τα χρώματα της Ταξιαρχίας Μαρτύρων al-Aqsa, μιας ομάδας που σχετίζεται με τη Χαμάς.
Το φόντο περιλαμβάνει επίσης κείμενο στα αγγλικά και τα εβραϊκά που δηλώνει: «Το Ισραήλ ηττήθηκε. Πάνω από ένα χρόνο βομβαρδισμών στη Γάζα, αλλά η αντίσταση είναι ισχυρότερη από ποτέ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερωθεί κάθε κομμάτι της παλαιστινιακής γης. Η 7η Οκτωβρίου ήταν μόνο η αρχή».
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιτιθέμενοι απέκτησαν τον έλεγχο των εκτυπωτών, τυπώνοντας αντίγραφα του μηνύματος.
