Η ESET, μια παγκόσμια εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ανέφερε την Κυριακή για μια συνεχιζόμενη κυβερνοεπίθεση εναντίον διαφόρων ισραηλινών οργανισμών.

Η επίθεση περιλαμβάνει την απόκτηση πρόσβασης σε οργανωτικά συστήματα μέσω συνδέσεων πρωτοκόλλου απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDP).

Μόλις επιτευχθεί η πρόσβαση, οι επιτιθέμενοι αντικαθιστούν τα φόντο της επιφάνειας εργασίας με μια εικόνα που φέρει τα χρώματα της Ταξιαρχίας Μαρτύρων al-Aqsa, μιας ομάδας που σχετίζεται με τη Χαμάς.

Το φόντο περιλαμβάνει επίσης κείμενο στα αγγλικά και τα εβραϊκά που δηλώνει: «Το Ισραήλ ηττήθηκε. Πάνω από ένα χρόνο βομβαρδισμών στη Γάζα, αλλά η αντίσταση είναι ισχυρότερη από ποτέ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερωθεί κάθε κομμάτι της παλαιστινιακής γης. Η 7η Οκτωβρίου ήταν μόνο η αρχή».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιτιθέμενοι απέκτησαν τον έλεγχο των εκτυπωτών, τυπώνοντας αντίγραφα του μηνύματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.