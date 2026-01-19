Πρωθυπουργός Γροιλανδίας σε Τραμπ: «Δεν θα υποκύψουμε σε πιέσεις»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει σε πιέσεις, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στο πλαίσιο της επιδίωξής του να αποκτήσει τον έλεγχο του εδάφους.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαιρέτισε τη στήριξη άλλων χωρών, λέγοντας ότι πρόκειται για «ξεκάθαρη αναγνώριση ότι η Γροιλανδία είναι μια δημοκρατική κοινωνία με το δικαίωμα να λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις».

Πρόσθεσε επίσης ότι «οι τελευταίες δηλώσεις από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για δασμούς, δεν αλλάζουν αυτή τη στάση. Δεν θα επιτρέψουμε να μας ασκηθούν πιέσεις. Παραμένουμε σταθεροί στον διάλογο, στον σεβασμό και στο διεθνές δίκαιο».

Ο Νίλσεν συμμετείχε το Σαββατοκύριακο σε διαμαρτυρία κατά της απαίτησης του Αμερικανού προέδρου να παραχωρηθεί το αρκτικό νησί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας να επιτραπεί στη Γροιλανδία να καθορίσει μόνη της το μέλλον της. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε μπροστά από το αμερικανικό προξενείο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ.



Πηγή: skai.gr

