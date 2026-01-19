SDF: Ένοπλη ομάδα επιτέθηκε σε φυλακή με κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), υπό κουρδική ηγεσία, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ένοπλη ομάδα επιτέθηκε σε φυλακή που κρατούνται χιλιάδες μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, την ώρα που οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις εδραιώνουν τον έλεγχο τους σε εδάφη που εγκαταλείφθηκαν μετά από συμφωνία με τη Δαμασκό.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι SDF είχαν δηλώσει ότι συγκρούονται με συριακές κυβερνητικές δυνάμεις κοντά στη φυλακή Αλ-Ακτάν, στα περίχωρα της πόλης Ράκα, όπου επίσης κρατούνται μέλη του Ισλαμικού Κράτους. Η Ράκα υπήρξε στο παρελθόν η έδρα του βραχύβιου «χαλιφάτου» που είχε ανακηρύξει το Ισλαμικό Κράτος στην περιοχή.

SDF says the situation is escalating sharply despite the ceasefire in Ain Issa, Al‑Shaddadi & Raqqa.



Clashes near Al‑Aqtan Prison which holds ISIS detainees, pose a grave security risk.



SDF holds the attacking factions fully responsible for any catastrophic consequences. pic.twitter.com/o8miOfXXgP — Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 19, 2026

Οι SDF χαρακτήρισαν τις συγκρούσεις «εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη» και προειδοποίησαν ότι η κατάληψη της φυλακής από κυβερνητικές δυνάμεις «θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια, να απειλήσει τη σταθερότητα και να ανοίξει τον δρόμο για επιστροφή στο χάος και την τρομοκρατία».

Βάσει μιας ευρείας συμφωνίας ενσωμάτωσης μεταξύ των SDF και της Δαμασκού, που συμφωνήθηκε την Κυριακή, η ευθύνη για τις φυλακές όπου κρατούνται μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επρόκειτο να μεταβιβαστεί στη συριακή κυβέρνηση.

Ύστερα από ημέρες μαχών με κυβερνητικές δυνάμεις, οι αυτονομιστικές SDF, πρώην βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Συρία, συμφώνησαν την Κυριακή να αποσυρθούν από δύο επαρχίες με αραβική πλειοψηφία, τις οποίες ήλεγχαν επί χρόνια, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων περιοχών.

Τη Δευτέρα, συριακά κυβερνητικά στρατεύματα ενίσχυσαν τον έλεγχό τους σε μία εκτεταμένη ζώνη της βόρειας και ανατολικής Συρίας, η οποία εγκαταλείφθηκε αιφνιδιαστικά την Κυριακή από τις SDF, σε μια δραματική εξέλιξη που εδραίωσε την εξουσία του προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα.

Μετά τη συμφωνία, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και η στρατιωτική αστυνομία της κυβέρνησης έστησαν σημεία ελέγχου στη Ράκα και προχωρούσαν σε ελέγχους ταυτοτήτων. Πηγές ασφαλείας στην περιοχή ανέφεραν ότι η Ράκα είχε εκκαθαριστεί από μαχητές των SDF κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.