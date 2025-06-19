Λογαριασμός
Ιμάμογλου: Με συγκίνησε η αλληλεγγύη και η στήριξη Τσίπρα - Το ευχαριστώ στον Χάρη Δούκα

Ο Ιμάμογλου αφού αναφέρθηκε στον Αμερικανό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε την ακλόνητη στήριξή του στον Χάρη Δούκα

Εκρέμ Ιμάμογλου

Στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Χάρη Δούκα αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Χ ο έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που βρίσκεται στη φυλακή μέχρι τη δίκη του.

Ο Ιμάμογλου, σε ανάρτησή του για το Διεθνές Συνέδριο για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Αθήνα, έκανε λόγο για τη «διάβρωση της δημοκρατίας οπουδήποτε» η οποία «αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία παντού». Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι συγκινήθηκε από τη βαθιά η αλληλεγγύη που έδειξε. «Συγκινήθηκα βαθιά από την αλληλεγγύη που επιδείχθηκε - ειδικά από τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα: "Πρέπει να αντιταχθούμε στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να αντιταχθούμε στη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου"». 

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για τη στήριξή του.

Η ανάρτησή του Εκρέμ Ιμάμογλου

«Στη 2η Διεθνή Διάσκεψη που έγινε στην Αθήνα για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, ο κοινός μας αγώνας για δημοκρατία και δικαιοσύνη στην Τουρκία βρήκε ισχυρή απήχηση από όλο τον κόσμο. Εκπροσωπώντας εμένα και τον λαό της Κωνσταντινούπολης, η Nazlı Akyüz, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, απευθύνθηκε στους πολίτες όλου του κόσμου με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο αγώνας μας δεν είναι μόνο για την πόλη μας, αλλά για το δημοκρατικό μέλλον που όλοι μοιραζόμαστε.

Από τον γερουσιαστή Bernie Sanders και τον Αλέξη Τσίπρα και από τους ακαδημαϊκούς έως τους εκπροσώπους κοινωνικών κινημάτων, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν μια κοινή αλήθεια: η διάβρωση της δημοκρατίας οπουδήποτε, αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία παντού.

Με συγκίνησε βαθιά η αλληλεγγύη που επιδείχθηκε και ειδικά από τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να εναντιωθούμε στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να εναντιωθούμε στη φυλάκιση του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Ekrem İmamoğlu.

Ευχαριστώ επίσης τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για την ειλικρινή φιλία και την ακλόνητη υποστήριξή του. Αυτού του είδους η διεθνής δημοκρατική συμμαχία μας δίνει ελπίδα. Και η ελπίδα είναι πάντα ισχυρότερη από τον φόβο. 

Ας συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενωμένοι - πέρα ​​από τα σύνορα, πέρα ​​από τις ιδεολογίες - μέχρι να επικρατήσει η δικαιοσύνη.»

Η απάντηση του Χάρη Δούκα

Απαντώντας ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζει στην ανάρτησή του ότι  «ο αγώνας μας είναι ο αγώνας για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν θα σταματήσουμε».

