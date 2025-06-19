Στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Χάρη Δούκα αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Χ ο έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, που βρίσκεται στη φυλακή μέχρι τη δίκη του.

Ο Ιμάμογλου, σε ανάρτησή του για το Διεθνές Συνέδριο για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Αθήνα, έκανε λόγο για τη «διάβρωση της δημοκρατίας οπουδήποτε» η οποία «αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία παντού». Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι συγκινήθηκε από τη βαθιά η αλληλεγγύη που έδειξε. «Συγκινήθηκα βαθιά από την αλληλεγγύη που επιδείχθηκε - ειδικά από τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα: "Πρέπει να αντιταχθούμε στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να αντιταχθούμε στη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου"».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για τη στήριξή του.

Η ανάρτησή του Εκρέμ Ιμάμογλου

«Στη 2η Διεθνή Διάσκεψη που έγινε στην Αθήνα για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, ο κοινός μας αγώνας για δημοκρατία και δικαιοσύνη στην Τουρκία βρήκε ισχυρή απήχηση από όλο τον κόσμο. Εκπροσωπώντας εμένα και τον λαό της Κωνσταντινούπολης, η Nazlı Akyüz, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, απευθύνθηκε στους πολίτες όλου του κόσμου με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο αγώνας μας δεν είναι μόνο για την πόλη μας, αλλά για το δημοκρατικό μέλλον που όλοι μοιραζόμαστε.

Από τον γερουσιαστή Bernie Sanders και τον Αλέξη Τσίπρα και από τους ακαδημαϊκούς έως τους εκπροσώπους κοινωνικών κινημάτων, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν μια κοινή αλήθεια: η διάβρωση της δημοκρατίας οπουδήποτε, αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία παντού.

Με συγκίνησε βαθιά η αλληλεγγύη που επιδείχθηκε και ειδικά από τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να εναντιωθούμε στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να εναντιωθούμε στη φυλάκιση του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Ekrem İmamoğlu.

Ευχαριστώ επίσης τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για την ειλικρινή φιλία και την ακλόνητη υποστήριξή του. Αυτού του είδους η διεθνής δημοκρατική συμμαχία μας δίνει ελπίδα. Και η ελπίδα είναι πάντα ισχυρότερη από τον φόβο.

Ας συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενωμένοι - πέρα ​​από τα σύνορα, πέρα ​​από τις ιδεολογίες - μέχρι να επικρατήσει η δικαιοσύνη.»

In the face of rising authoritarian populism, democratic solidarity is more vital than ever.



At the International Conference on Democracy and Social Justice in Athens, our common struggle for democracy and justice in Türkiye found powerful echoes from across the world.… pic.twitter.com/dJlYGCK2h3 — Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) June 18, 2025

Η απάντηση του Χάρη Δούκα

Απαντώντας ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζει στην ανάρτησή του ότι «ο αγώνας μας είναι ο αγώνας για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν θα σταματήσουμε».

Αγαπητέ Εκρεμ @imamoglu_int

Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

Έχεις την αμέριστη συμπαράσταση μας.

Ο αγώνας μας ειναι ο αγώνας για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Και δεν θα σταματήσουμε. https://t.co/AuKJm4vbK6 — Haris Doukas (@h_doukas) June 19, 2025

