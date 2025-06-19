Λογαριασμός
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι τοποθέτησε τον Hennadiy Shapovalov νέο διοικητή των χερσαίων δυνάμεων

Ο Σαποβάλοφ είχε διατελέσει σύνδεσμος της Ουκρανίας σε κέντρο συντονισμού του ΝΑΤΟ

Ζελένσκι

Τον Hennadiy Shapovalov όρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως νέο διοικητή των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ο Σαποβάλοφ, ο διορισμός του οποίου ανακοινώθηκε μέσω προεδρικού διατάγματος από τον Ζελένσκι, είχε διατελέσει ως σύνδεσμος της Ουκρανίας σε κέντρο συντονισμού του ΝΑΤΟ στη Γερμανία, γεγονός που, σύμφωνα με ειδικούς, αποτελεί ένα μήνυμα προς τη Ρωσία.

