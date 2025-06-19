CBS: Ο Τραμπ θεωρεί απαραίτητη την καταστροφή του πυρηνικού εργοστασίου του Ιράν στο Φορντό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί τόσο για τους κινδύνους όσο και για τα οφέλη του βομβαρδισμού του Φορντό, του πιο ασφαλούς πυρηνικού εργοστασίου του Ιράν, και το σκεπτικό του είναι ότι η εξουδετέρωσή του είναι απαραίτητη λόγω του κινδύνου παραγωγής όπλων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσαν πολλές πηγές στο CBS News.

«(Ο Τραμπ) πιστεύει ότι δεν υπάρχουν πολλές επιλογές», δήλωσε μια πηγή. «Η ολοκλήρωση της δουλειάς σημαίνει την καταστροφή του Φορντό».

Ο πρόεδρος ενέκρινε τα σχέδια επίθεσης στο Ιράν την Τρίτη το βράδυ, αλλά δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για το αν θα χτυπήσει τη χώρα και θα συμμετάσχει επίσημα στην αεροπορική εκστρατεία του Ισραήλ, δήλωσαν την Τετάρτη στο CBS News ανώτερη πηγή των μυστικών υπηρεσιών και αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα σχετικά με τις προθέσεις του απέναντι στο Ιράν, γράφοντας: «Η Wall Street Journal δεν έχει ιδέα τι σκέφτομαι για το Ιράν!». Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως ενέκρινε σχέδια επίθεσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη την «οριστική διαταγή» να προχωρήσουν.

Ο Τραμπ απέφυγε να αποφασίσει να χτυπήσει σε περίπτωση που η Τεχεράνη συμφωνούσε να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, ανέφεραν οι πηγές του CBS.

Το CBS News ανέφερε προηγουμένως ότι ο Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο χτυπήματος στο Φορντό, μια υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου. Το Ισραήλ δεν έχει πραγματοποιήσει κανένα γνωστό χτύπημα στο Φορντό από τότε που άρχισε να βομβαρδίζει ιρανικούς πυρηνικούς και στρατιωτικούς στόχους στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Η απόφαση του Τραμπ

Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να εμπλακούν οι ΗΠΑ, αν αυτό είναι το ζητούμενο για να εξουδετερωθεί το Φορντό, ανέφεραν πηγές του CBS. Από το πρωί της Πέμπτης, εξακολουθούσε να εξετάζει τις επιλογές του και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση. Έχει συζητήσει την υλικοτεχνική υποδομή της χρήσης των βομβών bunker buster, είπαν δύο από τις πηγές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο μεγάλο μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής υποδομής που απαιτείται για ένα χτύπημα βρίσκεται στη θέση του ή πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για να μετακινηθούν τα μέσα αυτά σε θέση.

Μια επιλογή που έχει εξετάσει ο Τραμπ είναι ότι το Ιράν θα μπορούσε να απενεργοποιήσει το Φορντό από μόνο του, εάν το επιλέξουν οι ηγέτες του, είπαν δύο από τις πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.