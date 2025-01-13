Πρόταση Βούτσιτς για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Σερβία

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας προσφέρθηκε να φιλοξενήσει στο Βελιγράδι ενδεχόμενη συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε, σε συνέντευξη του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, ότι θα καταθέσει και επίσημα την πρόταση στις δύο πλευρές επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει καλύτερη χώρα για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.

«Η Σερβία είναι η χώρα όπου ο πρόεδρος Τραμπ έχει την υψηλότερη υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει χώρα που να μπορεί να συγκριθεί με τη Σερβία όσον αφορά την υποστήριξη στον πρόεδρο Τραμπ. Και δεν μιλάμε για στήριξη από την ηγεσία, που ούτως ή άλλως υφίσταται, αλλά μιλάμε για την υποστήριξη του λαού συνολικά. Από την άλλη, η Σερβία είναι μια χώρα όπου ο πρόεδρος Πούτιν εξακολουθεί να είναι πολύ, πολύ δημοφιλής. Νομίζω, λοιπόν, ότι η Σερβία είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που θα ήταν εξαιρετικά κατάλληλο και για τους δύο ηγέτες», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Ο Σέρβος πρόεδρος ανέφερε ότι η Σερβία έχει την δυνατότητα να διοργανώσει μία τέτοια συνάντηση και να εγγυηθεί την ασφάλεια της.

Το ίδιο υποστήριξε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Τζούριτς επισημαίνοντας ότι «η ισορροπημένη εξωτερική πολιτική που ασκεί η Σερβία την καθιστά καταλληλότερη χώρα για να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση Τραμπ-Πούτιν».

