Κουβανοί νεοσύλλεκτοι πολεμούν στην Ουκρανία και το Κουρσκ, αποκαλύπτοντας το πώς η Μόσχα παγιδεύει ξένους υπηκόους για να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Politico, Κουβανοί που ήθελαν να αποκτήσουν ρωσικό διαβατήριο παγιδεύτηκαν σε μία ατελείωτη θητεία διακινδυνεύοντας τη ζωή τους στον πόλεμο της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

Χιλιάδες ξένοι υπήκοοι υπέγραψαν μονοετές συμβόλαιο με τον ρωσικό στρατό, παρασυρόμενοι από την υπόσχεση για υψηλούς μισθούς και την απόκτηση ιθαγένειας για τους ίδιους και τους συγγενείς τους.

Για τους Κουβανούς, πολλοί από τους οποίους βλέπουν ότι η ζωή υπό το δικτατορικό καθεστώς της Αβάνας και οι αμερικανικές κυρώσεις ισοδυναμούν με υπαίθρια φυλακή, η υπόσχεση για ένα δεύτερο διαβατήριο ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το έγγραφο, ωστόσο, συνοδεύεται από μια θηλιά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

«Τώρα μας λένε ότι, εφόσον είμαστε Ρώσοι πολίτες, πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε μέχρι το τέλος του πολέμου», είπε ο Χόρχε, ένας Κουβανός, μιλώντας από την περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, όπου τα στρατεύματα της Μόσχας προσπαθούν να ανατρέψουν μια ουκρανική επίθεση.

Προσλήψεις ξένων υπηκόων

Με τις ρωσικές απώλειες να αυξάνονται από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της τον Φεβρουάριο του 2022, η Μόσχα έχει προσπαθήσει να στρατολογήσει μαχητές από άλλες χώρες, όπως το Νεπάλ, τη Γκάνα, τη Συρία, την Ινδία και τη Σρι Λάνκα.

Αν και ο ακριβής αριθμός των ξένων νεοσύλλεκτων είναι ένα καλά κρυμμένο μυστικό, η εκτίμηση μεταξύ των στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων είναι ότι αποτελούν μόνο ένα κλάσμα του στρατού του Κρεμλίνου που μάχεται εναντίον της Ουκρανίας με αποστολή να «κλείνουν» στο πεδίο της μάχης.

Πολιτικά, ωστόσο, η Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την παρουσία τους για να προωθήσει μια αφήγηση τύπου Ψυχρού Πολέμου σύμφωνα με την οποία η Ρωσία ηγείται ενός συνασπισμού ευρείας βάσης χωρών που αντεπιτίθενται κατά της αμερικανικής ηγεμονίας.

Οι Κουβανοί γνωρίζουν αυτό το αφήγημα από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, όταν αναπτύχθηκαν στην Αγκόλα κατά δεκάδες χιλιάδες για να βοηθήσουν στη διεξαγωγή ενός πολέμου κατά των ΗΠΑ

Σχεδόν κανένας από τους Κουβανούς νεοσύλλεκτους που μίλησαν στο Politico δεν επικαλέστηκαν την ιδεολογία για την κατάταξή τους.

Μάλιστα, κάποιοι ανέφεραν ότι είχαν παραπλανηθεί να ταξιδέψουν στη Ρωσία αφού απάντησαν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αγγελίες που πίστευαν ότι θα ήταν εργασία χαμηλής ειδίκευσης και επαγγέλματα που θα αφορούν τις κατασκευές.

Άλλοι παραδέχθηκαν ότι είχαν ανταποκριθεί πρόθυμα και συνειδητά στο κάλεσμα του πολέμου της Ρωσίας, αναφέροντας τις οικονομικές δυσκολίες και τις οικογενειακές ευθύνες ως κίνητρο για την απόφασή τους να επιβιβαστούν σε μια πτήση για ένα μέρος που δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ πριν και δεν γνώριζαν για αυτό σχεδόν τίποτα.

Η κατάρα του διαβατηρίου

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η ανακοίνωση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για μια «εκστρατεία μερικής κινητοποίησης» βύθισε τη χώρα σε κατάσταση σοκ . Για πρώτη φορά μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή, ο πληθυσμός της Ρωσίας ήρθε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα του πολέμου και του ζητήθηκε να συμμετάσχει.

Ενώ η εκστρατεία προκάλεσε μαζική έξοδο νεαρών ανδρών, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι ωστόσο ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, κάποιοι από αίσθημα πατριωτικού καθήκοντος, ενώ πολλοί άλλοι λόγω έλλειψης επιλογής ή από φόβο αντιποίνων.

Όσοι κινητοποιήθηκαν αναμενόταν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους πολύ καιρό πριν, μετά την υποτιθέμενη επικείμενη νίκη της Ρωσίας, ή, τουλάχιστον, να αντικατασταθούν με άλλους στο πεδίο της μάχης.

Αντίθετα, παραμένουν στο μέτωπο για δύο χρόνια. Για να αντικαταστήσει τα θύματα, ο Πούτιν βασίστηκε στην προσέλκυση περισσότερων εθελοντών, προσφέροντας στους ντόπιους υψηλούς μισθούς καθώς και ταχεία ιθαγένεια στους ξένους νεοσύλλεκτους.

«Χρησιμοποιούν την υπηκοότητα για να μας δέσουν», είπε ο Ντέιβιντ, ένας Κουβανός νεοσύλλεκτος του οποίου η σύμβαση έληξε επίσημα τον Ιούλιο. «Αυτό μου ακούγεται σαν εκβιασμός».

Ο Ντέιβιντ είπε ότι είδε για τελευταία φορά την κουβανική του ταυτότητα τον Οκτώβριο του 2023, όταν κατασχέθηκε από τους στρατιωτικούς ανωτέρους του. Λίγο αργότερα, του αφαιρέθηκε και το ρωσικό διαβατήριό του —που εκδόθηκε μόλις εβδομάδες νωρίτερα—, με το πρόσχημα ότι ήταν ασφαλέστερο να περάσει στην Ουκρανία χωρίς αυτό.

Ενώ ορισμένοι νεοσύλλεκτοι έλαβαν υπηκοότητα εντός εβδομάδων από την άφιξή τους στη Ρωσία για στρατιωτική εκπαίδευση, υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να περιμένουν περισσότερο από ενάμιση χρόνο μετά την κατάταξή τους για να λάβουν το έγγραφο.

«Οι ξένοι μαχητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν υπογράψουν συμβόλαιο με τον ρωσικό στρατό ή δεχτούν διαβατήριο, θα υπογράψουν να πολεμήσουν επ' αόριστον στην Ουκρανία έως ότου το Κρεμλίνο κηρύξει το τέλος της επιχείρησης ή σκοτωθούν ή τραυματιστούν σοβαρά», αναφέρουν οι Κουβανοί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.