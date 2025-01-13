Δεν υπάρχουν ακόμη κάποιες ειδικές προετοιμασίες σε εξέλιξη για μια συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Πρόσθεσε, όμως, πως υπάρχει η αντίληψη και η πολιτική βούληση για συνάντηση.

Κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία μέσα στις ερχόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Ακόμη, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας είπε πως το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία θα είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε πιθανής διευθέτησης μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει διατυπώσει κατ' επανάληψη την ετοιμότητά του για επαφές με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την εξασφάλιση ενός τέλους στη σύγκρουση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε, επίσης, σήμερα πως ο τελευταίος γύρος αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού ενεργειακού τομέα κινδυνεύει να προκαλέσει αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και ενέργειας και είπε πως η Μόσχα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις τους.

«Είναι σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν την προσπάθεια να υπονομεύσουν τις θέσεις των εταιριών μας με μη ανταγωνιστικούς τρόπους, αλλά περιμένουμε πως θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Την ίδια στιγμή, βέβαια, τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν σε μια κάποια αποσταθεροποίηση των διεθνών αγορών ενέργειας, των αγορών πετρελαίου. Θα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις συνέπειες και θα προσαρμόσουμε την εργασία των εταιριών μας έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες αυτών των … παράνομων αποφάσεων».

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επέβαλε ευρύτερες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο την Παρασκευή, θέτοντας στο στόχαστρο τις εταιρίες Gazprom Neft και Surgutneftegaz καθώς και 183 πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο.

Το μέτρο έχει στόχο να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας για χρηματοδότηση του πολέμου με την Ουκρανία. Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε πως οι κυρώσεις μπορεί να κοστίσουν στη Ρωσία δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα, αν εφαρμοστούν αποτελεσματικά.

Οι κυρώσεις έχουν οδηγήσει κινεζικά και ινδικά διυλιστήρια, που αγόραζαν μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία, να επιδιώξουν εναλλακτικούς προμηθευτές αργού. Πολλά δεξαμενόπλοια, που πλήττονται από τα τελευταία μέτρα, έχουν χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρουν πετρέλαιο σε αυτές τις δύο χώρες.

Ο Πεσκόφ είπε πως η σύγχρονη εμπειρία έδειξε πως είναι αδύνατο να περικοπούν οι φυσικές διαδρομές εφοδιασμού για ενέργεια.

«Εμποδίζεις κάτι σε ένα μέρος, και μια εναλλακτική επιλογή εμφανίζεται κάπου αλλού. Άρα, θα γίνει μια έρευνα για τις επιλογές εργασίας που θα ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες των κυρώσεων», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

