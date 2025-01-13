Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Στα 250 δισ. δολάρια οι ζημιές - Συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας για εμπρησμό

Οι συνολικές ζημιές και οι οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 250-275 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο AccuWeather. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας συνελήφθη, αφού οι πυροσβέστες τον έπιασαν «να ανάβει ενεργά φωτιές» στην κομητεία του Λος Άντζελες, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ειδικότερα, ο Ruben Montes, 29 ετών, συνελήφθη για εμπρησμό την Κυριακή στο Irwindale της Καλιφόρνια, περίπου 25,7 χλμ μακριά από την Altadena, όπου η φονική πυρκαγιά Eaton συνεχίζει να μαίνεται.

Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονταν σε μια μικρή πυρκαγιά στο Irwindale, όταν είδαν τον Montes να προκαλεί φωτιά στην περιοχή, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Συνελήφθη από αστυνομικούς στο σημείο για εμπρησμό.

Οι λεπτομέρειες γύρω από το περιστατικό είναι περιορισμένες και η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει πού κρατήθηκε ο Montes.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε, επίσης, εάν ο Montes ήταν υπεύθυνος για την έναρξη της φωτιάς ή εάν κάποια από τις φλόγες που φέρεται να άναψε προκάλεσε ζημιά. Δεν είναι επίσης σαφές εάν συνδέεται με τις άλλες πυρκαγιές που καταστρέφουν το Λος Άντζελες.

Η σύλληψή του έρχεται λίγες μέρες μετά τη σύλληψη ενός παράνομου μετανάστη που φέρεται να έβαλε φωτιά στο Καλαμπάσας, δυτικά του Μπέβερλι Χιλς.

Πρόκειται για τον Μεξικανό υπήκοο Χουάν Μανουέλ Σιέρα-Λέιβα, που συνελήφθη από κατοίκους του Καλαμπάσας για φερόμενη έναρξη πυρκαγιών στην περιοχή.

Ο Sierra-Leyva καταγράφηκε σε βίντεο να περπατά με έναν κίτρινο φυσητήρα πριν έρθει αντιμέτωπος με τους κατοίκους της περιοχής.

Κράτησαν τα χέρια του πίσω από την πλάτη του και τον έσπρωξαν στο έδαφος καθώς περίμεναν την αστυνομία να φτάσει στο σημείο κοντά στο Kenneth Fire.

250-275 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος των ζημιών

Το κόστος είναι περισσότερο από τις φονικές πυρκαγιές του Μάουι το 2023, με εκτιμήσεις ζημιών 13-16 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 225-250 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ζημιές και οικονομικές απώλειες μετά τον περσινό τυφώνα Helene.

Η AccuWeather είπε ότι η καταστροφή σπιτιών σε πλούσιες γειτονιές, οι ζημιές από τον καπνό και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία από τον τοξικό καπνό των δασικών πυρκαγιών συνέβαλαν στην εκτίμηση κόστους.

«Πρόκειται ήδη για μια από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνια», δήλωσε ο Τζόναθαν Πόρτερ, ο επικεφαλής μετεωρολόγος της.

«Αν ένας μεγάλος αριθμός πρόσθετων κατασκευών καεί τις επόμενες ημέρες, μπορεί να γίνει η χειρότερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Καλιφόρνια με βάση τον αριθμό των κατασκευών που κάηκαν και την οικονομική απώλεια».

Συνεχίζεται ο εφιάλτης στο Λος Άντζελες

Οι πυροσβέστες προσπαθούν απεγνωσμένα να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, προτού οι ταχύτητες του ανέμου οδηγήσουν σε αναζωπύρωση.

Η πυρκαγιά των Παλισάδων και η πυρκαγιά του Eaton μαίνεται ακόμη. Και στις δύο έχουν καεί σχεδόν 40.000 στρέμματα γης μαζί.

Η πυρκαγιά του Hurst εξακολουθεί να καίει, αλλά είναι πολύ πιο κοντά στον περιορισμό.

Σχεδόν 50.000 ακόμα χωρίς ρεύμα στην Καλιφόρνια

Σχεδόν 50.000 σπίτια και επιχειρήσεις στην Καλιφόρνια εξακολουθούν να είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το Poweroutage.us, ένα σύστημα παρακολούθησης διακοπών.

Από αυτούς, τουλάχιστον 32.000 βρίσκονται στο Λος Άντζελες, όπου οι πυρκαγιές και οι ζημιές που προέκυψαν έχουν επηρεάσει τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την πολιτεία.

