DW: Η ΕΕ χωρίς «ατμομηχανή» λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ

Πολύ πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους Ευρωπαίους με την επιβολή υψηλών δασμών, το πάγωμα της στήριξης στην Ουκρανία, αλλά και την επαναδιαπραγμάτευση της χρηματοδότησης του ΝΑΤΟ. Λίγο πριν την ορκωμοσία Τραμπ, το ιδανικό θα ήταν οι «27» να επιδείξουν ενότητα και να μιλούν με μια φωνή. Όταν όμως ο Ντόναλντ Τραμπ περάσει, ως πρόεδρος πια, το κατώφλι του Λευκού Οίκου την ερχόμενη Δευτέρα, Γερμανία και η Γαλλία δεν θα έχουν σταθερή κυβέρνηση.



Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στις επερχόμενες εκλογές στη Γερμανία στις 23 Φεβρουαρίου κανένα κόμμα δεν διασφαλίζει πλειοψηφία, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν μετεκλογικά χρονοβόρες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Αναμένεται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ προτού η Γερμανία αποκτήσει κυβέρνηση.

«Κλειδί η ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας στην ΕΕ»

Στη Γαλλία, η περίοδος αστάθειας θα διαρκέσει, όπως όλα δείχνουν, ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με τα γαλλικό σύνταγμα νέες εκλογές ενδέχεται να διεξαχθούν το νωρίτερο τον Ιούλιο του 2025. Η γαλλίδα Κλερ Ντεμεσμέ καθηγήτρια στην Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι (Science Po) δηλώνει στη DW: «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασταθής, μιας και δεν υπάρχει πλειοψηφία στη εθνοσυνέλευση. Οι Γερμανοί σε αυτό το αδιέξοδο θα αντιδρούσαν με συνομιλίες για την δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού, εξετάζοντας ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον. Στη Γαλλία όμως δεν υπάρχει κουλτούρα συμβιβασμού. Η πολιτική κουλτούρα είναι πολύ συγκρουσιακή. Καθίσταται συνεπώς πολύ δύσκολη η εξεύρεση κυβερνητικής πλειοψηφίας».



Ως προς τη κατάσταση της ευρωπαϊκή οικονομία λίγο πριν την ορκωμοσία του νέου αμερικανού προέδρου ο επικεφαλής οικονομολόγος της ING Bank Κάρστεν Μπζέσκι εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένοι από ό,τι πριν από οκτώ χρόνια, πριν δηλαδή την πρώτη θητεία Τραμπ. Ο γερμανός οικονομολόγος απαντά στο ερώτημα τι θα πρέπει να κάνουν οι Ευρωπαίοι για να θωρακίσουν την οικονομία τους: «Η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί ξανά στην ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας και όχι απλώς να αντιδρά, τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε ο,τιδήποτε προκύπτει από τον Λευκό Οίκο. Εάν η Γερμανία και η Ευρώπη επικεντρώνονταν στην εγχώρια οικονομία -επενδύοντας και εφαρμόζοντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις- τότε αυτή θα ήταν μια πολύ καλύτερη αντίδραση από το να περιμένουν κάποιου είδους αναρτήσεις μέσα από τον Λευκό Οίκο ή να αντιδρούν απλώς με αντίποινα στην επιβολή δασμών. Το κλειδί λοιπόν είναι η ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας».



