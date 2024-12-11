ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Γυναίκα πέφτει από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη στην Κίνα

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τεράστια έκρηξη και φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη – κτίριο κατοικιών στη Σενζέν της Κίνας , με βίντεο και φωτογραφίες που θυμίζουν την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1 νεκρό, μία γυναίκα που έπεσε από το παράθυρο, αλλά πιθανότατα υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα.
Την συγκλονιστική στιγμή που η γυναίκα πέφει από τον ουρανοξύστη κατέγραψε σε βίντεο κάτοικος από το απέναντι κτίριο, ο οποίος στο τέλος ακούγεται να ουρλιάζει σοκαρισμένος.
Η γυναίκα προσπαθεί μέχρι και την τελευταία στιγμή να σωθεί από τις φλόγες μέχρι που καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας.
Ξαπλώνει στην άκρη και τελικά βουτά στο κενό…
Προσοχή – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
深圳湾悦府发生天然气爆炸，一名女子绝望跳楼寻求帮助。乐府第三期巅峰时是四十万，第二期是三十万左右，现在是二十万。工程质量堪忧。天然气爆炸 #fire #shenzhen #深圳 #explode #火灾 #Today pic.twitter.com/eN6FUIETGz— geeker_mon (@laiwei1514) December 11, 2024
