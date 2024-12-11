ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Γυναίκα πέφτει από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη στην Κίνα

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τεράστια έκρηξη και φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη – κτίριο κατοικιών στη Σενζέν της Κίνας , με βίντεο και φωτογραφίες που θυμίζουν την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1 νεκρό, μία γυναίκα που έπεσε από το παράθυρο, αλλά πιθανότατα υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα.

Την συγκλονιστική στιγμή που η γυναίκα πέφει από τον ουρανοξύστη κατέγραψε σε βίντεο κάτοικος από το απέναντι κτίριο, ο οποίος στο τέλος ακούγεται να ουρλιάζει σοκαρισμένος.

Η γυναίκα προσπαθεί μέχρι και την τελευταία στιγμή να σωθεί από τις φλόγες μέχρι που καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας.

Ξαπλώνει στην άκρη και τελικά βουτά στο κενό…

Προσοχή – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

