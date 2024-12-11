Ρωσία: Καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στη Συρία

Το Κρεμλίνο καταδίκασε την Τετάρτη τα πλήγματα του Ισραήλ στη Συρία και την είσοδο των ισραηλινών δυνάμεων στην ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των Υψωμάτων του Γκολάν, λέγοντας ότι θέλει να δει τη χώρα να «σταθεροποιείται γρήγορα».



«Τα χτυπήματα, οι ενέργειες στα Υψίπεδα του Γκολάν και στην ουδέτερη ζώνη δύσκολα συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της κατάστασης στην ήδη αποσταθεροποιημένη Συρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

Η διασφάλιση της ασφάλειας των στρατιωτικών βάσεων και των διπλωματικών αποστολών της Ρωσίας στη Συρία είναι υψίστης σημασίας, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Μόσχα «διατηρεί επαφές με τους υπεύθυνους στη Συρία» και ότι η Μόσχα ελπίζει σε σταθεροποίηση της κατάστασης εκεί.Η Ρωσία έχει μια μεγάλη αεροπορική βάση στην επαρχία της Λαττάκειας και μια ναυτική εγκατάσταση στην Ταρτούς, τον μοναδικό της κόμβο επισκευής και αναπλήρωσης στη Μεσόγειο.Η Συρία υπήρξε στο παρελθόν βασικός σταθμός για τους Ρώσους στρατιωτικούς εργολάβους που πετούν μέσα και έξω από την Αφρική.

