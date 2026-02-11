Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να αποκρούσει μια νέα ρωσική επιθετική κίνηση χωρίς την αμερικανική βοήθεια, σύμφωνα με προσομοίωση πολέμου που πραγματοποιήθηκε από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και πρώην ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να αποκρούσει μια νέα ρωσική επίθεση χωρίς την αμερικανική βοήθεια. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια υψηλού επιπέδου προσομοίωση πολέμου, στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και πρώην ηγέτες του ΝΑΤΟ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να μεταθέτει την ευθύνη για την προστασία της Ουκρανίας και τη χρηματοδότηση της άμυνας στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες.

Η προσομοίωση, η οποία διεξήχθη από τη WELT σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Πολεμικών Παιγνίων του Πανεπιστημίου «Helmut Schmidt» των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη έως και 5.000 Ευρωπαίων στρατιωτών στη Λιθουανία υπό την αιγίδα της ΕΕ, χωρίς τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ.

Το συμπέρασμα της άσκησης αναμένεται να αυξήσει την ανησυχία των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι συναντώνται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, σε μια περίοδο έντασης και αβεβαιότητας για τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ.

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και σε αυτήν συμμετείχαν απόστρατοι στρατιωτικοί, πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας, οι οποίοι ανέλαβαν ηγετικούς ρόλους στη Γερμανία και στο ΝΑΤΟ, καλούμενοι να αντιδράσουν σε ένα υποθετικό ρωσικό χτύπημα κατά της Λιθουανίας. Η πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Οάνα Λουνγκέσκου, υποδύθηκε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία μπορεί να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη για το ΝΑΤΟ μετά από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, ειδικά αν πρόκειται για μια κακή συμφωνία, αν δηλαδή ισοδυναμεί με ουκρανική συνθηκολόγηση», δήλωσε η Λουνγκέσκου στη WELT, χαρακτηρίζοντας την άσκηση «πολύ ρεαλιστική».

Στην προσομοίωση, οι ρωσικές δυνάμεις, επιδιώκοντας να επεκτείνουν την επιρροή τους στη Βαλτική, παραβίασαν τα σύνορα της Λιθουανίας μέσω της δυτικής Λευκορωσίας. Ταυτόχρονα, στρατεύματα από το Καλίνινγκραντ πέρασαν τα σύνορα, εξασφαλίζοντας έναν στρατιωτικό διάδρομο που θα συνέδεε το Μινσκ με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με το σενάριο, η Γερμανία δεν απάντησε άμεσα με στρατιωτική δράση. Αντίθετα, η γερμανική ηγεσία στην προσομοίωση, λόγω του φόβου κλιμάκωσης της σύγκρουσης, επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα και έλαβε ναυτικά μέτρα στη Βαλτική Θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίμησαν να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητής με τη Μόσχα, αρνούμενες να διαθέσουν τους 2.000 στρατιώτες που βρίσκονται ήδη σταθμευμένοι στη Βαλτική για την άμυνα της Λιθουανίας. Η Γερμανία, και η Ευρώπη γενικότερα δυσκολεύτηκαν να αντιδράσουν στρατιωτικά χωρίς την αμερικανική καθοδήγηση.

Στην προσομοίωση, η οποία δεν βασιζόταν σε προκαθορισμένο σενάριο, συμμετείχαν η Οάνα Λουνγκέσκου, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, μέλος του γερμανικού κοινοβουλίου και πρώην αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και ο Αλεξάντερ Γκαμπούεφ, διευθυντής του Carnegie Russia Eurasia Center. Όλοι οι συμμετέχοντες ενήργησαν ανεξάρτητα από τους επίσημους φορείς τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κυβερνήσεις διεξάγουν συχνά τέτοιες ασκήσεις επί χάρτου για να δοκιμάσουν σενάρια κρίσεων, αν και τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματά τους παραμένουν απόρρητα.



