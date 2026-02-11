«Εφυγε» στα 48 του ο ηθοποιός James Van Der Beek

Ο James Van Der Beek, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εφηβική τηλεοπτική σειρά «Νεανικές ανησυχίες», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών.

«Ο αγαπημένος μας James David Van Der Beek έφυγε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Van Der Beek είχε αποκαλύψει μέσω Instagram ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, δηλώνοντας πως παρά τη διάγνωση βρισκόταν «σε καλή ψυχολογική κατάσταση και ένιωθε δυνατός».

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο ηθοποιός εξήγησε στο περιοδικό People ότι έδινε μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3, προσθέτοντας ότι η διάγνωση προέκυψε έπειτα από κολονοσκόπηση.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Van Der Beek εμφανίστηκε στην εκπομπή «Good Morning America», όπου μίλησε για τις σκέψεις και τα συναισθήματα του κατά τη διάρκεια της μάχης του με την ασθένεια.

«Κάπως έτσι ξεκίνησε να είναι εργασία πλήρους απασχόλησης το να έχεις καρκίνο» είχε σχολιάσει περιγράφοντας το πόσα έγγραφα πρέπει να συμπληρώνει σχετικά με πληροφορίες για το ιατρικό του ιστορικό σε πλατφόρμες, τα ατελείωτα τηλεφωνήματα με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ραντεβού που πρέπει να πραγματοποιεί.

Ορίστε μετάφραση και απόδοση σε ύφος ειδησεογραφικού/βιογραφικού κειμένου:

Γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1977 στο Cheshire του Κονέκτικατ και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την υποκριτική από μαθητής γυμνασίου, ενώ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 16 ετών, το 1993, σε παραγωγή off-Broadway στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων αλλά και ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Drew του Νιου Τζέρσεϊ, συμμετείχε σε πλήθος ερασιτεχνικών και επαγγελματικών θεατρικών παραγωγών.

Καθοριστική στιγμή στην καριέρα του αποτέλεσε το 1998, όταν όντας φοιτητής στο Drew κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Dawson Leery στην εμβληματική σειρά «Νεανικές ανησυχίες».

Ο Van Der Beek εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στη σειρά, στην οποία πρωταγωνίστησε καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαετούς προβολής της, δίπλα στους Katie Holmes, Michelle Williams και Joshua Jackson.

«Ήταν η πιο χαοτική περίοδος της ζωής μου», είχε δηλώσει το 2020 στην εκπομπή «Good Morning America».

«Στα 20 μου ήμουν απίστευτα τυχερός και βρέθηκα στο επίκεντρο ενός τηλεοπτικού φαινομένου με τεράστια πολιτισμική απήχηση. Ξαφνικά, έγινα διάσημος».

Ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι η αιφνίδια φήμη δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

«Η αντίδρασή μου στη δημοσιότητα ήταν να προσπαθήσω να την αποφύγω», είχε πει, προσθέτοντας πως, αν γύριζε τον χρόνο πίσω, θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό του να «χαλαρώσει, να είναι ευγνώμων και να το απολαύσει».

Παρότι είχε ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το ρομαντικό δράμα του 1996 «I Love You, I Love You Not», δίπλα στους Claire Danes, Julia Stiles και Jude Law, η επιτυχία του «Dawson’s Creek» του άνοιξε τον δρόμο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Varsity Blues», το 1999.

Η ερμηνεία του ως Jonathan «Mox» Moxon, αναπληρωματικού quarterback σε σχολική ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Τέξας, παραμένει η πιο αναγνωρίσιμη κινηματογραφική του εμφάνιση, χαρίζοντάς του και το βραβείο Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμενης Ανδρικής Ερμηνείας στα MTV Movie Awards του 1999.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.