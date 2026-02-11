Σαφές μήνυμα προς τη Δύση έστειλε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα αντιδράσει σε ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση της Γροιλανδίας και εάν οι στρατιωτικές της δυνατότητες «στραφούν κατά της Ρωσίας».

Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες, ανέφερε ότι τα ρωσικά αντίμετρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «στρατιωτικο-τεχνικά» μέτρα.

Η ασφάλεια στη Γροιλανδία έχει ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες, έπειτα από τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας απειλείται από τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε ότι η Συμμαχία θα εμπλακεί στενότερα στην ασφάλεια της Γροιλανδίας και της ευρύτερης περιοχής της Αρκτικής.



Πηγή: skai.gr

