Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των μεταναστών προσέφυγαν στην αμερικανική δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε μετανάστες κρατούμενους στη φυλακή της στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στον Κόλπο Γουαντάναμο, στο έδαφος της Κούβας, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας αντιμεταναστευτική επίθεση ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σχέδιο-σοκ να ανεγερθεί γιγαντιαίο κέντρο κράτησης μεταναστών, 30.000 θέσεων, στο Γουαντάναμο, όπου βρίσκεται η διαβόητη φυλακή όπου μετάγονταν ύποπτοι για «τρομοκρατία» μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η αμερικανική εταιρεία αστικών και πολιτικών ελευθεριών (ACLU), το κέντρο για τα συνταγματικά δικαιώματα (CCR) και το διεθνές πρόγραμμα βοήθειας στους μετανάστες (IRAP) κατέθεσαν την προσφυγή εξ ονόματος διαφόρων οργανώσεων και προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συγγενών μεταναστών που κρατούνται στο Γουαντάναμο και τεσσάρων οργανώσεων νομικής συνδρομής.

Στέλνοντας μετανάστες «σε νησί, μακριά από δικηγόρους, τις οικογένειές (τους) και τον υπόλοιπο κόσμο, η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει πως το κράτος δικαίου δεν σημαίνει τίποτα γι’ αυτήν», τόνισε ο Λι Γκελέρντ, εκπρόσωπος της ACLU, στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η οργάνωση.

Οι οργανώσεις στηλιτεύουν ιδίως πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δώσει καμιά πληροφορία για τη διάρκεια της κράτησης μεταναστών στο Γουαντάναμο, τις συνθήκες, ούτε καν εάν θα μπορούν να επικοινωνούν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος υπόσχεται να στείλει «εγκληματίες» στο Γουαντάναμο. Η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει «εγκληματίες» τόσο ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη για ποινικές υποθέσεις, όσο και ανθρώπους που απλά εισήλθαν στις ΗΠΑ χωρίς θεώρηση διαβατηρίου ή άδεια.

«Η κράτηση μεταναστών στο Γουαντάναμο απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο», με βάση το οποίο «η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορεί να μεταφέρει συστηματικά αιτούντες άσυλο σε εξωχώριες δομές», σημείωσε από την πλευρά του ο Χαβιέρ Ιδάλγο, νομικός διευθυντής της οργάνωσης RAICES.

Ο αμερικανός πρόεδρος λέει πως θέλει να μετάγονται «υπότροποι εγκληματίες», συμπεριλαμβανομένων αμερικανών υπηκόων, σε άλλα κράτη, για παράδειγμα στο Ελ Σαλβαδόρ, ο πρόεδρος του οποίου Ναγίμπ Μπουκέλε προσφέρθηκε να υποδεχθεί Αμερικανούς και μη σε φυλακές της χώρας του έναντι αντιτίμου. Κάτι τέτοιο ωστόσο είναι σίγουρο ότι θα αμφισβητείτο με προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

