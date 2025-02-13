Ο Τραμπ αιφνιδιάζει την Ευρώπη ξανά

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ένα και μόνο τηλεφώνημα δεν πρόκειται να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία δια μαγείας. Οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό μπορεί να ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα καταλήξουν. Ωστόσο, ο πρόεδρος Πούτιν έχει ήδη πετύχει μία διπλωματική νίκη σηκώνοντας απλώς το ακουστικό.

Αυτές τις λέξεις επέλεξε ο ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου BBC, Στιβ Ρόζενμπεργκ, για να περιγράψει τη συμφωνία ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία.

Νωρίς χθες το απόγευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος με μία ανάρτησή του τόνισε ότι θέλει «να εργαστούν από κοινού» και «πολύ στενά» με τον Ρώσο πρόεδρο για τον τερματισμό του πολέμου. Ελπίζει δε να υπάρξουν εκατέρωθεν επισκέψεις των δύο.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία των δύο ηγετών διήρκησε μίαμιση ώρα, ενώ ο Βλάντιμιρ Πούτιν προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στη Μόσχα. Εάν πραγματοποιηθεί όντως η εν λόγω επίσκεψη, τότε θα πρόκειται για μία νέα σελίδα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί τη Ρωσία εδώ και παραπάνω από μία δεκαετία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους και αυτή τη φορά είπε ότι η συνάντηση των δύο ίσως πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία. Προσέθεσε δε πως είναι «οκ» η Ουκρανία να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ότι είναι «απίθανο να πάρει πίσω πολλά από τα εδάφη» τα οποία έχει απωλέσει.

Για τον Στιβ Ρόζενμπεργκ που ζει και εργάζεται στη ρωσική πρωτεύουσα για περισσότερα από 12 χρόνια, ο Βλάντιμιρ Πούτιν πήρε αυτό που ήθελε, την ευκαιρία δηλαδή να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί απευθείας με την Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, ακόμη και χωρίς το Κίεβο ή τις Βρυξέλλες στα πόδια του. Κέρδισε, επίσης, ένα εισιτήριο ώστε από παρίας της διεθνούς κοινότητας να επιστρέψει στο πρώτο τραπέζι της διεθνούς πολιτικής σκηνής.

Άγνωστος χ παραμένει, φυσικά, μέχρι ποιο σημείο ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί. Η Μόσχα εδώ και μήνες δηλώνει έτοιμη για να εισέλθει στον χορό των συζητήσεων. Ωστόσο, πάντοτε, επιστρέφει στην «ειρηνευτική πρόταση» του Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία για Κίεβο και Δύση έμοιαζε περισσότερο με τελεσίγραφο.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει, η Ρωσία θα είναι σε θέση να κρατήσει όσα εδάφη έχει καταλάβει και, την ίδια στιγμή, να μπορεί να προσαρτήσει εδάφη τα οποία εξακολουθούν να είναι υπό τον έλεγχο των Ουκρανών. Επιπροσθέτως, το Κίεβο δεν θα μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία θα πάψουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτός από τον Ρώσο ομόλογό του, συνομίλησε επίσης και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είχε προαναγγείλει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έκανε λόγο για μία ουσιαστική συνομιλία προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν για την προετοιμασία εγγράφου το οποίο θα αφορά στην ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία. Στη συνέχεια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι «συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε περαιτέρω επαφή και να σχεδιάσουμε επικείμενες συναντήσεις».

Αύριο, Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συναντηθεί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο των εργασιών στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Η θέση του Κιέβου δεν είναι εύκολη. Νωρίτερα χθες ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκαθάριζε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία και ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να υποστηρίζονται από «ικανά ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά στρατεύματα». Ωστόσο, ο ίδιος ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει πως δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε ό,τι αφορά στην πρόταση Μακρόν περί ανάπτυξης ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης ο Ουκρανός πρόεδρος απαντά ναι «εφόσον θα υπάρχουν 100-150.000 Ευρωπαίοι στρατιώτες».

Αναλυτές όμως σημειώνουν πως οι Βρυξέλλες δεν είναι σε θέση για ένα τέτοιο εγχείρημα, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως «εάν η Ευρώπη θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια της Ουκρανίας τότε θα πρέπει να έχουμε θέση στο τραπέζι των συζητήσεων». Και τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιμένει πως «είμαι απλώς εδώ για να προσπαθήσω ώστε να υπάρξει ειρήνη» προσθέτοντας ότι «δεν με νοιάζει τόσο πολύ για τίποτε άλλο πέρα από το να σταματήσω να σκοτώνονται εκατομμύρια άνθρωποι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.