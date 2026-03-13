Τα σχόλια ενός παρουσιαστή της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης για τη γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας κατά τη διάρκεια της πορείας τους στο Ασιατικό Κύπελλο επηρέασαν ψυχολογικά τις παίκτριες και ώθησαν ορισμένες να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία, δήλωσε την Παρασκευή η προπονήτρια Μαρζιγιέ Τζαφαρί.

Το τουρνουά, το οποίο φιλοξενείται από την Αυστραλία, ξεκίνησε ακριβώς τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ.

Αφότου η ομάδα επέλεξε να παραμείνει σιωπηλή κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου του Ιράν πριν από τον πρώτο τους αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας, χαρακτηρίστηκαν ως «προδότες σε καιρό πολέμου» από τον παρουσιαστή του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB), Μοχάμαντ Ρεζά Σαχμπαζί.

Σε δήλωσή της που αναρτήθηκε στη σελίδα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν (FFIRI) στο Telegram την Παρασκευή, η οποία έκτοτε έχει διαγραφεί, η Τζαφαρί ανέφερε: «Τα κορίτσια μας επηρεάστηκαν στον πρώτο αγώνα από τη βαριά ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί...

«Αλλά το μεγαλύτερο λάθος έγινε από εκείνους που, στην πατρίδα, απέτυχαν να κατανοήσουν αυτή την ατμόσφαιρα και σήμαναν προσκλητήριο στα όπλα εναντίον των θυγατέρων αυτής της γης», πρόσθεσε, αναφερόμενη στα σχόλια του παρουσιαστή.

«Αυτό που ζήτησα από την ομοσπονδία είναι να κυνηγήσει το θέμα, διότι επηρέασε ψυχολογικά τις παίκτριές μας και υποστήκαμε τις συνέπειες. Είμαι βέβαιη ότι αν δεν είχε δημιουργηθεί αυτή η ατμόσφαιρα, ούτε μία από τις παίκτριές μας δεν θα είχε μείνει στην Αυστραλία».

Το άσυλο στην Αυστραλία

Η Αυστραλία χορήγησε αυτή την εβδομάδα ανθρωπιστική βίζα σε πέντε Ιρανές παίκτριες που ζήτησαν άσυλο κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Δύο ακόμη μέλη της ομάδας έλαβαν άσυλο την Τετάρτη, ενώ μία αποφάσισε να επιστρέψει στο Ιράν.

«Η αυστραλιανή αστυνομία κάλεσε τις παίκτριες σε διάφορα στάδια και κάθισε μαζί τους κατ' ιδίαν για να τις πείσει να μείνουν, επηρεασμένη από την πολιτική ατμόσφαιρα που είχε προκύψει», δήλωσε η Τζαφαρί.

«Ευτυχώς, η πλειονότητα των μελών της ομάδας απάντησε αρνητικά. Ακόμη και η Μοχαντεσέ Ζολφί, που είχε απαντήσει θετικά, σύντομα άλλαξε γνώμη και, πρώτα ο Θεός, θα έρθει στο Ιράν με την ομάδα. Οι φήμες για την Γκολνούς Χοσραβί και την Αφσανέ Τσατρενούρ επίσης δεν αληθεύουν καθόλου· βρίσκονται τώρα μαζί μας στη Μαλαισία και θα αναχωρήσουμε σύντομα για το Ιράν».

Πηγή: skai.gr

