Σε στρατηγικά κέντρα και στρατιωτικές βάσεις του Ιράν επιτέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο IDF.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες, περισσότερα από 90 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Αεροπορίας, έριξαν περίπου 200 βόμβες στο πλαίσιο «δύο επιθετικών πτήσεων» εναντίον υποδομών του Ιράν.

בשני מטסי התקיפות האחרונים בטהרן: צה"ל תקף מפקדות ובסיסים צבאיים של משטר הטרור האיראני



במהלך הלילה ובשעות הבוקר, יותר מ-90 מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, הטילו כ-200 חימושים במסגרת שני מטסי תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.



במסגרת התקיפות, צה"ל תקף… pic.twitter.com/uTA0hylyRn — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026

Το Ισραήλ επιτέθηκε σε πολλά αρχηγεία των σωμάτων ασφαλείας του Ιράν, μεταξύ των οποίων:

- Περιφερειακό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

- Κεντρικά αρχηγεία των δυνάμεων της μονάδας Μπασίτζ

- Διοικήσεις των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας

- Η διεύθυνση πληροφοριών

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτέθηκε σε συστήματα άμυνας και υποδομές καθώς και σε μια εγκατάσταση όπου διεξάγονταν δοκιμές έρευνας και ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων.



Πηγή: skai.gr

