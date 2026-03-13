Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σφυροκόπημα του Ισραήλ σε στρατηγεία του Ιράν με 90 αεροσκάφη - Έριξαν 200 βόμβες

Περισσότερα από 90 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Αεροπορίας, έριξαν περίπου 200 βόμβες στο πλαίσιο «δύο επιθετικών πτήσεων» - Τι ανακοίνωσε ο IDF

Ιράν

Σε στρατηγικά κέντρα και στρατιωτικές βάσεις του Ιράν επιτέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο IDF.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες, περισσότερα από 90 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Αεροπορίας, έριξαν περίπου 200 βόμβες στο πλαίσιο «δύο επιθετικών πτήσεων» εναντίον υποδομών του Ιράν

Το Ισραήλ επιτέθηκε σε πολλά αρχηγεία των σωμάτων ασφαλείας του Ιράν, μεταξύ των οποίων:

- Περιφερειακό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης
- Κεντρικά αρχηγεία των δυνάμεων της μονάδας Μπασίτζ
- Διοικήσεις των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας

- Η διεύθυνση πληροφοριών

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτέθηκε σε συστήματα άμυνας και υποδομές καθώς και σε μια εγκατάσταση όπου διεξάγονταν δοκιμές έρευνας και ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
7 0 Bookmark