Το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ χωρίς καμία προειδοποίηση τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι, προειδοποιώντας τόσο το Τελ Αβίβ, όσο και τους συμμάχους στη Δύση για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν τα επόμενα 24ωρα.

«Μια επίθεση θα μπορούσε να έρθει με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση, και σίγουρα θα μπορούσε να έρθει τις επόμενες ημέρες, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτήν. Αλλά η προσπάθεια ανταλλαγής μηνυμάτων συνεχίζεται και θα συνεχιστεί γιατί αυτό που πραγματικά αναζητούμε είναι η αποκλιμάκωση και η προσπάθεια να το αποτρέψουμε», είπε ο Τζον Κίρμπι, την ίδια στιγμή που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ντόχα για τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αποφασισμένες να στηρίξουν στρατιωτικά το Ισραήλ οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην υπεράσπιση του Ισραήλ, έναντι μιας ιρανικής επίθεσης.

Τον Απρίλιο, κατά τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ συντονίστηκαν με Ισραήλ, Ιορδανία, Γαλλία και Βρετανία και κατάφεραν να αναχαιτίσουν το μεγάλο αυτό κύμα που εξαπέλυσε η Τεχεράνη.

Ο Κίρμπι είπε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει το είδος της επίθεσης που θα μπορούσε να εξαπολύσει το Ιράν, γι' αυτό και εργάστηκαν διπλωματικά για να αποκλιμακώσουν την κατάσταση.

«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε πολύ σκληρά, διπλωματικά για να αποτρέψουμε αυτό το αποτέλεσμα, για να αποτρέψουμε μια επίθεση, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι για αυτή», τόνισε ο Κίρμπι.

«Οι ΗΠΑ διασφαλίζουν ότι «έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε», έτσι ώστε οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις να είναι προετοιμασμένες», πρόσθεσε.

Υπό το πρίσμα των περιφερειακών εντάσεων, τόσο ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λαμί όσο και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ προγραμματίζουν επίσκεψη στο Ισραήλ την Παρασκευή.

Παράθυρο ελπίδας από μία ενδεχόμενη συμφωνία για τη Γάζα

Οι ΗΠΑ ήλπιζαν ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας ομήρων και κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα θα αποτρέψει τις επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν και της Χεζμπολάχ για τις δολοφονίες σε Λίβανο και Ιράν. Το πρώτο, για το οποίο το Ισραήλ ανέλαβε τα εύσημα, ήταν του διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό και το δεύτερο για το οποίο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, είναι του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα στα νότια σύνορά του και τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο στα βόρεια σύνορά του από τις 7 Οκτωβρίου. Η διασυνοριακή βία, ωστόσο, έχει θεωρηθεί ως περιορισμένος πόλεμος, παρόλο που χιλιάδες άμαχοι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και από τις δύο πλευρές.





