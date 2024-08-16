Ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του Κατάρ, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι συνομιλίες στην Ντόχα, με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακα, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης, θα συνεχιστούν την Παρασκευή για δεύτερη ημέρα.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του εμιράτου διαβεβαίωσε ότι οι προσπάθειες των μεσολαβητών (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ) συνεχίζονται, για να σιγήσουν τα όπλα, να επιστρέψουν οι όμηροι και να εισέλθει η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική από τον ΟΗΕ.

Από την πλευρά του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, επαναβεβαίωσε χθες Πέμπτη τη θέση του κατά την οποία ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον θύλακα πρέπει να συνοδευτεί από την «πλήρη» αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Η όποια συμφωνία πρέπει να καταλήξει σε συνολική κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση (του ισραηλινού στρατού) από τη Γάζα (και) επιστροφή των εκτοπισμένων» στα σπίτια τους, τόνισε ο Χουσάμ Μπαντράν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, στη Ντόχα, όπου διεξάγονται έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ από χθες.

Για «θετική έναρξη» στις συνομιλίες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, χθες. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου το πλαίσιο της συμφωνίας έχει σε γενικές γραμμές γίνει αποδεκτό και τα κενά που πρέπει να καλυφθούν αφορούν την εφαρμογή της», δήλωσε χθες ο Τζον Κίρμπι.

Την ίδια ώρα, διπλωμάτες των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής έχουν κινητοποιηθεί, για να αποτρέψουν το Ιράν από το να εξαπολύσει επίθεση στο Ισραήλ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο. Τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ έχουν πει ότι οι γραμμές επικοινωνίας μεταξύ τους είναι ανοιχτές.

Υπό το πρίσμα ότι μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα μπορούσε να αποτραπεί, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία στην Ντόχα, καθιστά σαφές πόσο κρίσιμη είναι η σημερινή -ύστατη κατά πολλούς- διπλωματική προσπάθεια.

Ωστόσο, η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε το Σάββατο ότι τα αντίποινα είναι «εντελώς άσχετα με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

