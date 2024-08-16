Λογαριασμός
Mpox: Η Κίνα θα επιτηρεί τις αφίξεις ταξιδιωτών κι εμπορευμάτων από χώρες όπου έχουν καταγραφτεί κρούσματα

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, ταξιδιώτες από χώρες όπου έχουν καταγραφτεί ξεσπάσματα θα υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως αν είχαν επαφή με συμπτωματικούς ασθενείς ή αν παρουσιάζουν οι ίδιοι συμπτώματα, ενώ οχήματα, εμπορευματοκιβώτια και αγαθά από τα κράτη και τις περιοχές με κρούσματα θα απολυμαίνονται, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της υπηρεσίας.

Οι αρχές της Κίνας λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αυξημένης επιτήρησης της κίνησης προσώπων κι εμπορευμάτων προς την επικράτεια από κράτη ή περιοχές όπου επιβεβαιώθηκαν κρούσματα της mpox (της πρώην ευλογιάς των πιθήκων) για έξι μήνες, ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική υπηρεσία τελωνείων.

