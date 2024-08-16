Ισραήλ: Επιβαρύνεται το κλίμα στις συνομιλίες για εκεχειρία σρτη Γάζα μετά την εφόρμηση των εποίκων

Ορατός είναι ο κίνδυνος η αιματηρή εφόρμηση δεκάδων Εβραίων εποίκων το βράδυ της Πέμπτης να επιβαρύνει το κλίμα και να δυσχεράνει τις προσπάθειες για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με τους Παλαιστινίους να αμφισβητούν ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν.



Δεκάδες εξτρεμιστές Ισραηλινοί έποικοι πολλοί από τους οποίους μασκοφόροι, επιτέθηκαν στο παλαιστινιακό χωριό Τζιτ στη Δυτική Όχθη το βράδυ της Πέμπτης, βάζοντας φωτιά σε σπίτια και οχήματα. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε εν μέσω της επίθεσης.

الشاب رشيد عبد القادر سدة ٢٣ عام والذي ارتقى برصاص قطعان المستوطنين في قرية جيت شرق قلقيلية. pic.twitter.com/6XKmXiu5Hl August 15, 2024



Οι έποικοι πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, πυρπολώντας τουλάχιστον τέσσερα σπίτια και έξι οχήματα στο χωριό, που βρίσκεται ακριβώς δυτικά της Ναμπλούς. Περισσότεροι από 100 δράστες ενεπλάκησαν, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο ασφαλείας.



Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι ένας 23χρονος Παλαιστίνιος, ονόματι Ρασίντ Σεντά (φωτό), σκοτώθηκε και ένας άλλος Παλαιστίνιος άμαχος τραυματίστηκε σοβαρά από τις «σφαίρες των εποίκων».



Ισραηλινές πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι δεν είναι «σαφές ποιος πυροβόλησε τους Παλαιστίνιους», ωστόσο την επίθεση καταδίκασε ο πρόεδρος του Ισραήλ.

#شاهد



قطعان المستوطنين يحرقون 4 منازل و6 سيارات خلال هجومهم على قرية جيت شرق قلقيلية. pic.twitter.com/Se28QQK6s9 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 15, 2024



Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι λίγα λεπτά μετά την αναφορά του «σοβαρού περιστατικού», στρατεύματα και αξιωματικοί της συνοριακής αστυνομίας εστάλησαν στο σημείο. Oι IDF ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν μέσα διασποράς ταραχών και αληθινά πυρά στον αέρα, ενώ έβγαλαν τους Ισραηλινούς από το χωριό.



Ο ισραηλινός στρατός είπε επίσης ότι εξετάζει τον θάνατο του Παλαιστίνιου και είχε ξεκινήσει κοινή έρευνα με την αστυνομία και την υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ.

Το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι βλέπει το περιστατικό «με σοβαρότητα», λέγοντας: «αυτοί που πολεμούν την τρομοκρατία είναι μόνο οι IDF και οι δυνάμεις ασφαλείας. Κανένας άλλος».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Οι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε έγκλημα θα συλληφθούν και θα διωχθούν».

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε τον Απρίλιο να επιβάλει κυρώσεις σε εξτρεμιστές έποικους σε Δυτική Όχθη και Ανατολική Ιερουσαλήμ (τέσσερα άτομα και δύο οντότητες) για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των Παλαιστινίων. Επίσης, καταδίκασε τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τους παράνομους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και προέτρεψε το Ισραήλ να ανακαλέσει αυτές τις αποφάσεις.

