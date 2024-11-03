Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν αντι -NAVTEX η οποία κάνει λόγο για τουρκική υφαλοκρηπίδα σε περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου ως απάντηση στην ελληνική NAVTEX της περασμένης Παρασκευής με βάση την οποία το ερευνητικό σκάφος «Ο/V AEGAEO» συνεχίζει τις εργασίες του για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων.

H Άγκυρα ισχυρίζεται με NAVTEX που εξέδωσε ότι η Ελλάδα κάνει έρευνες σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, σε περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου με αφορμή το πού βρίσκεται το ελληνικό ερευνητικό σκάφος για την ανάπτυξη καλωδίου. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι «μέρος της περιοχής των ερευνών αφορά τουρκική υφαλοκρηπίδα η οποία απομένει να οριοθετηθεί με τα παράκτια κράτη», ενώ τίθεται και θέμα δικαιοδοσίας, με την Άγκυρα να απαιτεί ότι ο συντονισμός των ερευνών σε περιοχές «τουρκικής δικαιοδοσίας» πρέπει να συντονίζεται από τις «αρμόδιες τουρκικές αρχές».

H τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1046/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 02-11-2024 15:20)

TURNHOS N/W : 1046/24

AEGEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX HA42-1122/24IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE AEGEAN SEA THE LIMITS OF WHICH ARE YET TO BE

DELIMITED BY COASTAL STATES.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME

JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH

RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 072200Z NOV 24.

Η ελληνική Navtex

Tτην Παρασκευή, οι ελληνικές Αρχές εξέδωσαν NAVTEX για έρευνες του πλοίου σε περιοχή μεταξύ της Ρόδου και Καρπάθου με σκοπό για εγκατάσταση καλωδίων από 2-7 Νοεμβρίου.

ZCZC HA42

011700 UTC OCT 24

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1122/24

KARPATHIO SEA RODOS ISLAND – KARPATHOS ISLAND

RESEARCH FOR CABLE INSTALLATION WILL BE CARRIED OUT BY VESSEL O/V ‘AEGAEO’

FROM 02 UNTIL 07 NOV 24 IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35-53.25N 027-46.89E

35-52.62N 027-46.71E

35-52.17N 027-46.34E

35-51.76N 027-45.33E

35-51.80N 027-43.58E

35-53.22N 027-37.50E

35-53.55N 027-33.37E

35-53.29N 027-29.66E

35-52.08N 027-23.34E

35-51.45N 027-20.32E

35-48.86N 027-15.88E

35-38.57N 027-11.97E

35-36.62N 027-12.10E

35-34.10N 027-13.69E

35-33.43N 027-13.99E

35-32.28N 027-13.90E

35-31.55N 027-12.97E

35-31.87N 027-12.01E

WIDE BERTH REQUESTED 0.5 NM

CANCEL THIS MSG ON 072200 UTC NOV 24

NNNN

Πηγή: skai.gr

