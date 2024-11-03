Δραματικές σκηνές και εικόνες από ένα άλλο Κωσταλέξι! Τα λόγια περισσεύουν και οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές, όπως της παρουσιάζει το skyrodos.gr.

Δεν είναι γνωστό αν οι συνθήκες καλυτέρευσαν μέσα σε δέκα ημέρες, όταν ήρθαν στα χέρια μας αυτές οι φωτογραφίες.

Όπως και να καλυτέρευσαν οι συνθήκες, αυτά που υπήρχαν έγιναν …συνήθειες που δύσκολα αλλάζουν…

Δεν είναι φυσικά το Κωσταλέξι, είναι φωτογραφίες από χώρους που διαβιούν άνθρωποι και μάλιστα που θα πρέπει να έχουν την μέγιστη φροντίδα: Το Ορφανοτροφείο Θηλέων της Ρόδου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.