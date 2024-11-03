Αυστρία: Παραιτείται από την κυβέρνηση η υπουργός Ευρωπαϊκών και Συνταγματικών Θεμάτων

Η Καρολίν Εντστάντλερ υπουργός Ευρωπαϊκών και Συνταγματικών Θεμάτων στην Αυστρία παραιτείται από την κυβέρνηση, ενώ δεν θα επιζητήσει μία υπουργική θέση στην επόμενη κυβέρνηση της χώρας.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε την απόφαση της, στο πρακτορείο ειδήσεων APA, αφού αυτή, είχε δημοσιευτεί πρώτα στην εφημερίδα Kronen Zeitung, αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η Εντστάντλερ είναι μέλος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας (OVP), ενώ είναι και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού, μετά από τις πρόσφατες εκλογές.

Η ίδια, θα παραμείνει στην υπουργική θέση της, μέχρι το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ενώ θα διατηρήσει και τη βουλευτική έδρα της εκπροσωπώντας το Σάλτσμπουργκ, μετά την παραίτησή της από τα υπουργικά καθήκοντά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.