Επιμένει στη ρητορική των προκλήσεων η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα αφού λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης με το συνταγματικό όνομα της χώρας, φαίνεται να επιλέγει και πάλι να αγνοεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, μιλώντας αυτή τη φορά για...«Μακεδόνες του Αιγαίου».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της Προεδρίας της χώρας στο X η Σιλιάνοφσκα συναντήθηκε με εκπροσώπους των «Παιδιών προσφύγων από τη Μακεδονία του Αιγαίου» και συζήτησε μαζί τους για τους εορτασμούς για τα 75 χρόνια από τον «διωγμό των Μακεδόνων του Αιγαίου».

Υπογράμμισε ότι η «μοίρα και η τραγωδία των 30.000 προσφυγόπουλων και ο Γολγοθάς τους δεν πρέπει να αποσιωπάται ούτε να σχετικοποιηθεί» και τόνισε ότι ο σεβασμός και η γνώση του παρελθόντος «δίνει πολύ χώρο για ένα φιλικό μέλλον που προσπαθούμε για το καλό όλων στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη».

Η Σιλιάνοφσκα έκανε σχετική ανάρτηση και στον δικό της λογαριασμό στο «Χ» όπου επιμένει να δηλώνει «Πρόεδρος της Μακεδονίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.