Ταχιάος: Τέλη Νοεμβρίου θα παραδοθεί το μετρό Θεσσαλονίκης

Στα έργα υποδομών τα οποία εκτελούνται εντός χρονοδιαγράμματος και ειδικότερα σε αυτά που παραδίδονται και έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Νίκος Ταχιάος, κατά την παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού του έργου στους διαπιστευμένους συντάκτες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Νίκος Ταχιάος ιεράρχησε τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αναφέροντας ότι η επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής, αποτελεί πλέον προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση για τις πρότυπες προτάσεις προκειμένου να προχωρήσουν, με το μικρότερο δυνατό κόστος για το Δημόσιο οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, τόσο προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όσο και στο τμήμα Ελευσίνα – Οινόη.

· Χαρακτήρισε ως μεγάλη πρόκληση την παράδοση της Αττικής Οδού εντός του πρώτου τριμήνου του 2025, στο νέο παραχωρησιούχο, διευκρινίζοντας ότι στο μεσοδιάστημα θα διασφαλιστεί η λειτουργία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

· Για την Εγνατία, δεσμεύτηκε ότι εντός του καλοκαιριού θα περάσει από τη Βουλή η κύρωσή της και στις αρχές του 2025 θα γίνει η παράδοση του δρόμου στον νέο παραχωρησιούχο.

· Σχετικά με τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ανέφερε ότι μέχρι τις αρχές Φθινοπώρου θα έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ. Στους διαγωνισμούς θα συμμετάσχουν εταιρείες που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα.

· Για την γραμμή 4 του Μετρό υποστήριξε ότι το μοντέλο των πρόδρομων εργασιών και του κυρίως έργου που ακολουθήθηκε ήταν λανθασμένο, γεγονός που μεταξύ άλλων ευθύνεται για τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις. Χαρακτήρισε δε ως «εξωπραγματικό» το χρονοδιάγραμμα των οκτώ χρόνων που είχε τεθεί για την ολοκλήρωση του έργου.

· Αναφορικά με το μετρό Θεσσαλονίκης διαβεβαίωσε ότι θα παραδοθεί στο τέλος Νοεμβρίου.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία από την εισαγωγική τοποθέτηση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου :

«Οι πολιτικοί που κατά καιρούς περνούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σπανίως βλέπουν στη διάρκεια της θητείας τους να ολοκληρώνεται ένα έργο που έχουν εξαγγείλει.

Η συντριπτική πλειονότητα των έργων, στα οποία αναφέρθηκε διεξοδικά ο Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, σχεδιάστηκαν, ωρίμασαν, και ολοκληρώθηκαν από τις Κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έτσι, σήμερα διαπιστώνουμε ότι τα έργα που έχουμε ήδη παραδώσει έχουν βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών

Χαρακτηριστικά θα σας επισημάνω ένα εμβληματικό έργο, στο οποίο έχει αναφερθεί πολύ συχνά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το Μετρό Θεσσαλονίκης. Το έργο θα παραδοθεί στο τέλος του Νοεμβρίου. Μάλιστα, με τον Υφυπουργό Μεταφορών, Βασίλη Οικονόμου θα μεταβούμε την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συντονίσουμε όλους τους δημόσιους συγκοινωνιακούς φορείς της πόλης, ώστε να μπορέσουν να εναρμονιστούν στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται.

Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι η συλλογική προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο η οποία συντονίζεται με επιτυχία από τον Υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα. Στην ομάδα συμμετείχε και η τέως υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου και προστίθεται πλέον ο νέος υφυπουργός Βασίλης Οικονόμου, με τη συμβολή και των δύο Γενικών Γραμματέων του Γιάννη Ξιφαρά και του Κώστα Μαγουλά.

Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων μας, στρεφόμαστε πλέον σε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής. Αποτελεί κοινό τόπο ότι η Αττική κυκλοφοριακά έχει φτάσει στα όριά της και ότι απαιτούνται νέες υποδομές.

Με νομοθετική παρέμβαση που θα προωθήσουμε άμεσα, τροποποιούμε το πλαίσιο των προτύπων προτάσεων. Σκοπός μας είναι να λύσουμε κάποιες αδυναμίες που εντοπίσαμε. Επί της αρχής, η δυνατότητα υποβολής πρότυπων προτάσεων θα περιοριστεί μόνο σε έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και σε Παραχωρήσεις. Γνωρίζουμε από τους τίτλους των προτάσεων που έχουν υποβληθεί ότι πρόκειται για το έργο της επέκτασης της περιφερειακής του Υμηττού προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και το οδικό τμήμα Ελευσίνα – Οινόη που αφορά στην αποσυμφόρηση του Κηφισού. Είναι έργα που μας ενδιαφέρουν και ο στόχος μας είναι να εξετάσουμε τις πρότυπες προτάσεις, με παράλληλο κριτήριο την ελαχιστοποίηση της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου.

Η παράδοση της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού αποτελούν επίσης σημαντικές προκλήσεις. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει την λειτουργία της Αττικής Οδού στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να παραδοθεί στον νέο παραχωρησιούχο, κάτι που υπολογίζεται ότι είναι εφικτό το πρώτο τρίμηνο του 2025. Περίπτωση παράτασης της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης δεν υφίσταται. Ομοίως και για την Εγνατία Οδό, προσπαθούμε να επιλύσουμε ζητήματα που συνδέονται με την παράδοση του έργου. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ψηφιστεί ο κυρωτικός Νόμος για την σύμβαση της Εγνατίας Οδού. Με αυτόν θα αντιμετωπιστούν εκτός των άλλων όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν στην παράδοση του έργου, ώστε στις αρχές του επόμενου έτους αυτό να περάσει στον παραχωρησιούχο, ο οποίος και θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση. Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να ενεργοποιήσουν και άλλα έργα όπως ο οδικός άξονας Χαλάστρα – Εύζωνοι.

Υπάρχουν βέβαια και άλλα σοβαρά ζητήματα που προέκυψαν εκτός του σχεδιασμού του Υπουργείου, με πιο χαρακτηριστικό αυτό της Θεσσαλίας. Στα έργα της Θεσσαλίας είχαμε διαρκή διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν δώσαμε υποσχέσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια του Υπουργείου, αλλά ούτε παραλείψαμε παρεμβάσεις οι οποίες είναι κρίσιμες για την καθημερινότητα των πολιτών. Πολύ σύντομα, θα προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για τα οδικά και τα σιδηροδρομικά έργα. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού – αρχές φθινοπώρου θα έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις που αφορούν στην αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Επίσης, ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα έκτακτης κατάστασης που κληθήκαμε να διαχειριστούμε αποτελεί η έκρηξη του βυτιοφόρου κάτω από την γέφυρα της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ολοκληρώσαμε την καθαίρεση της, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι διερχόμενοι. Οι επεμβάσεις δεν εξαντλήθηκαν εκεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει τους παράπλευρους δρόμους για τις τοπικές μετακινήσεις.

Βέβαια, υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά έκτακτα γεγονότα στα οποία ανταποκριθήκαμε, δίνοντας άμεσες λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε – και αυτό θεωρώ ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη – να είμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους».

Πηγή: Thestival.gr



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.