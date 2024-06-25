H χρήση του συνταγματικού ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών, ανέφερε η εκπρόσωπος της Κομισιόν για τη διεύρυνση 'Ανα Πισονέρο.

Σε ερώτηση για το εάν η Επιτροπή γνωρίζει ότι ορισμένοι δεν κάνουν χρήση της συνταγματικής ονομασίας και ποια είναι η αντίδρασή της, η 'Ανα Πισονέρο ανέφερε ότι η ΕΕ εξέφρασε την λύπη της «για τη μη χρήση από ορισμένους από τους ηγέτες της Βόρειας Μακεδονίας του συνταγματικού ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό είναι ξεκάθαρα κάτι που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας των Πρεσπών. Και είναι σαφές ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τους όρους των συμφωνιών και να τις εφαρμόσουν με καλή πίστη».

«Από την πλευρά μας εκφράσαμε τα συγχαρητήριά μας στον πρωθυπουργό Μιτσκόσκι και τους νέους υπουργούς μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνασπισμού στη Βόρεια Μακεδονία. Η ΕΕ θα συνεργαστεί στενά με τη νέα κυβέρνηση για την επίτευξη προόδου σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και την προώθηση της πορείας της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές», προσέθεσε.

Η εκπρόσωπος επισήμανε ότι «η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δυναμική που υπάρχει για τη διεύρυνση προκειμένου να προχωρήσει αποφασιστικά στην πορεία της προς την ΕΕ. Όλοι γνωρίζετε πολύ καλά τι έχει ξεκαθαρίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι αναμένει από τη Βόρεια Μακεδονία. Και προφανώς αυτό σχετίζεται και με τις συνταγματικές τροποποιήσεις που ουσιαστικά η Βόρεια Μακεδονία δεσμεύτηκε να κάνει για να μπορέσει να προχωρήσει στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

