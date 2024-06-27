Δεν υπάρχει «πολιτική αδελφοκτονία» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Χάρης Δούκας για τον Νίκο Ανδρουλάκη αναφερόμενος στις επικρίσεις για «προδοσία», ενόψει και της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ την προσεχή Κυριακή.

«Με στήριξε, νομίζω ότι τον έχω στηρίξει κι εγώ, η φιλία δεν είναι δουλειά ή ιδιοκτησία… Δεν είμαστε μια παρέα, έχουμε ευθύνη. Έχω ηθική υποχρέωση να λέω και να κάνω ό,τι πιστεύω ότι είναι καλό. Και κρίνομαι όπως όλοι».

«Την Κυριακή έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και εκεί θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου», ξεκαθάρισε ο Χάρης Δούκας.

Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για το πώς θα μπορέσει να συνδυάσει τη Δημαρχία με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που εκλεγεί ο κ. Δούκας διευκρίνισε πως πρόκειται για δύο συμπληρωματικούς ρόλους και όχι αντιπαραθετικούς. «Σε εξέλιξη δεν θα αφήσω τον δήμο της Αθήνας... Στον δήμο της Αθήνας κερδίσαμε πολίτες από όλους τους χώρους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Καλούμε τους πολίτες να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Πρότασή μας ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που θα ενώνει », σημείωσε. Παράλληλα, ερωτηθείς για τη στήριξη της Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο κ. Ο Δούκας τόνισε πως «θέλουμε να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ την ψυχή της δημοκρατικής παράταξης που θα κυβερνήσει τη χώρα. Το ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να ενώσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.