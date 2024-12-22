Ο Τραμπ διαμηνύει ότι δεν σκοπεύει να αφήσει τη διώρυγα του Παναμά σε «λάθος χέρια»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Σάββατο την κυβέρνηση του Παναμά ότι χρεώνει υπέρογκα τέλη για τη χρήση της διώρυγας, προειδοποιώντας πως εάν δεν διαχειριστεί το κανάλι με αποδεκτό τρόπο, θα απαιτήσει από τη χώρα-σύμμαχο να παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της ζώνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει το κανάλι σε «λάθος χέρια», γράφοντας ότι δεν θα πρέπει να το διαχειρίζεται η Κίνα.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια τοποθέτηση από ηγέτη των ΗΠΑ, ο οποίος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να πιέσει μια κυρίαρχη χώρα να παραδώσει τμήμα της επικράτειάς της. Καταδεικνύει επίσης μια αναμενόμενη αλλαγή στην αμερικανική διπλωματία υπό τον Τραμπ, ο οποίος δεν είχε διστάσει στο παρελθόν να απειλήσει συμμάχους και να χρησιμοποιήσει πολεμοχαρή ρητορική σε διαπραγματεύσεις με ομολόγους του.

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την κατασκευή της διώρυγας του Παναμά και διοικούσαν επί δεκαετίες το θαλάσσιο πέρασμα. Την 31η Δεκεμβρίου 1999, η Ουάσινγκτον παρέδωσε στην κυβέρνηση του Παναμά τον πλήρη έλεγχο του καναλιού.

«Τα τέλη που χρεώνει ο Παναμάς είναι γελοία, λαμβάνοντας ιδίως υπ’ όψιν την απίστευτα γενναιόδωρη στάση των ΗΠΑ έναντι του Παναμά», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η γενναιοδωρία των ΗΠΑ «δεν προσφέρθηκε για να ωφεληθούν άλλοι, αλλά σε ένδειξη της συνεργασίας μας με τον Παναμά. Εάν δεν τηρηθούν οι αρχές, από ηθικής και νομικής πλευράς, αυτής της μεγαλόψυχης χειρονομίας προσφοράς, τότε θα απαιτήσουμε η διώρυγα του Παναμά να μας επιστραφεί πλήρως, ασυζητητί», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

