Πεκίνο: «Κόκκινη γραμμή» η Ταϊβάν στις σινοαμερικανικές σχέσεις

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα το νέο πακέτο αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ταϊβάν, εκτιμώμενης αξίας 571 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ενέκρινε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, καταγγέλλοντας ότι παραβιάζει την «αρχή της μίας Κίνας».

Προειδοποιεί πως η Κίνα θα λάβει «όλα τα μέτρα που απαιτούνται» για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της, υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί «κόκκινη γραμμή» στις σινοαμερικανικές σχέσεις που «δεν πρέπει να ξεπεραστεί».

Η Ουάσινγκτον είναι εδώ και δεκαετίες ο βασικός προμηθευτής στρατιωτικού εξοπλισμού της Ταϊπέι και προστάτιδα δύναμή της, κάτι που δεν έχει πάψει να προκαλεί την οργή του Πεκίνου, που θεωρεί την Ταϊβάν κινεζική επαρχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

