Ενώπιον ανακριτή οδηγήθηκε ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, κατηγορείται για πέντε ανθρωποκτονίες και για 200 περιπτώσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο Ταλέμπ Α. οδηγήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου ενώπιον ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει εάν θα μεταφερθεί στις φυλακές ή θα παραμείνει στο κρατητήριο της αστυνομίας στο Μαγδεμβούργο. Οι έρευνες πάντως θα συνεχιστούν - τουλάχιστον αρχικά - από την αστυνομία της Σαξονίας-Άνχαλτ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η αστυνομία θεωρεί ότι ο δράστης ενήργησε μόνος, χωρίς συνεργούς, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής. Το κίνητρο του Ταλέμπ Α. παραμένει ασαφές, ενώ ο ανώτερος εισαγγελέας Χορστ Νόπενς δήλωσε στο περιοδικό Der Spiegel ότι ένα πιθανό κίνητρο θα μπορούσε να είναι «η δυσαρέσκεια για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες από τη Σαουδική Αραβία στη Γερμανία».

Ο ειδικός ερευνητής για θέματα εξτρεμισμού Χανς Γκολντενμπάουμ εξήγησε χθες στο δίκτυο MDR ότι ο φερόμενος ως δράστης εκφραζόταν εδώ και χρόνια με επικριτικό τρόπο για το Ισλάμ και στις αναρτήσεις του υιοθετούσε αφηγήματα της ακροδεξιάς, όπως την υποτιθέμενη ανταλλαγή πληθυσμών και την θεωρία περί εξισλαμισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών. «Βρίσκουμε συνωμοσιολογικά - ιδεολογικά στοιχεία», πρόσθεσε ο κ. Γκολντενμπάουμ και υποστήριξε ότι δεν μπορούν να κατηγορηθούν αυτόματα οι αρχές ασφαλείας. «Ο χώρος του Διαδικτύου είναι πολύ μπερδεμένος. Υπάρχουν πολλοί παίκτες και θα πρέπει να περιμένουμε τι άλλο θα προκύψει», τόνισε ο ερευνητής. Επιπλέον, όπως μετέδωσε η BILD, οι γερμανικές αρχές είχαν ενημερωθεί για την «εξτρεμιστική δράση» του Ταλέμπ Α. από την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στις 30 Ιουλίου 2023, στις 28 Νοεμβρίου 2023 και στις 2 Σεπτεμβρίου 2024. «Οι γερμανικές αρχές προφανώς δεν το πήραν σοβαρά υπ' όψιν. Υπέθεσαν ότι οι Σαουδάραβες ήθελαν απλώς να συλλάβουν έναν αντίπαλο του καθεστώτος τους και να τον φιμώσουν», σχολιάζει η BILD.

Νωρίτερα στον Καθεδρικό Ναό της πόλης, παρουσία του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και του καγκελάριου Όλαφ Σολτς, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα τελετή μνήμης για τα θύματα της χθεσινοβραδινής επίθεσης στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά. Μετά την τελετή, ο κ. Σολτς έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα «Χ» για «μια συγκινητική στιγμή συμπόνοιας και αλληλεγγύης προς μια βαθιά πληγείσα πόλη. Ολόκληρη η Γερμανία στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων του Μαγδεμβούργου σε αυτές τις σκοτεινές ώρες», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

