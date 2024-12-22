Λογαριασμός
Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε «κατά λάθος» στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως και διασώθηκαν, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις

Ερυθρά Θάλασσα: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε «κατά λάθος»

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε σήμερα από φίλια πυρά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως και διασώθηκαν, ο ένας ελαφρά τραυματισμένος, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η CENTCOM.

Πρόκειται για ένα F/A-18 Hornet το οποίο είχε απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman (CVN 75). Ένα από τα πλοία συνοδείας του, το καταδρομικό Gettysburg (CG 64), έπληξε «κατά λάθος» το μαχητικό αεροσκάφος, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Εδώ και έναν χρόνο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον θέσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι βάζουν κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Χθες Σάββατο, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης και ότι κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν αντιπλοϊκό πύραυλο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

