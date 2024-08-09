Προειδοποίηση για μέγα-σεισμό εξέδωσε η Ιαπωνία

Για πρώτη φορά η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο «μεγα-σεισμού» που θα χτυπήσει στο εγγύς μέλλον.

Η ειδοποίηση εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα), καλώντας τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση, αλλά να μην προχωρήσουν σε εκκενώσεις.

Επίσης, σημειώνεται στην προειδοποίηση ότι δεν επίκειται μεγάλος σεισμός, αλλά ότι η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοιχτά του νότιου νησιού Kyushu, ο οποίος δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Ωστόσο, οι ειδικοί τέθηκαν σε αυξημένο συναγερμό λόγω του επίκεντρου του σεισμού, στην άκρη του Nankai Trough, μιας περιοχής με έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκτείνεται κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού, εκεί που συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες.

Παλαιότεροι σεισμοί στο ίδιο σημείο έχουν αφήσει χιλιάδες νεκρούς. Τέτοιοι μεγα-σεισμοί καταγράφονται μία φορά κάθε 90 έως 200 χρόνια.

Ο τελευταίος σημειώθηκε το 1946.

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει πιθανότητα 70% έως 80% ένας σεισμός μεγέθους 8 ή 9 βαθμών να χτυπήσει κάπου κατά μήκος της ακτογραμμής τα επόμενα 30 χρόνια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Στο χειρότερο σενάριο θα μπορούσαν να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι από τον σεισμό και το πιθανό τσουνάμι που θα επακολουθήσει.

Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τόνισε ότι ενώ «υπάρχει σχετικά μεγαλύτερη πιθανότητα για μεγάλο σεισμό σε σύγκριση με τους κανονικούς χρόνους», δεν είπε ότι θα συνέβαινε σίγουρα «σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Η προειδοποίηση θα ισχύει για μια εβδομάδα.

Ακύρωσε ταξίδι στο εξωτερικό ο Ιάπωνας πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα ανακοίνωσε σήμερα πως ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στην κεντρική Ασία λόγω της προειδοποίησης για μεγα-σεισμό.

«Ως πρωθυπουργός έχω κορυφαία ευθύνη για τη διαχείριση κρίσεων και αποφάσισα να παραμείνω στην Ιαπωνία για τουλάχιστον μία εβδομάδα» δήλωσε ο Κισίντα στους δημοσιογράφους.

Ο επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης επρόκειτο να μεταβεί στο Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και τη Μογγολία για να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στο σταυροδρόμι τεκτονικών πλακών κατά μήκος της «ζώνης της φωτιάς» του Ειρηνικού και είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

Στο αρχιπέλαγος, όπου κατοικούν περίπου 125 εκατομμύρια άνθρωποι, σημειώνονται περίπου 1.500 σεισμικές δονήσεις το χρόνο, οι περισσότερες ασθενείς.

Ακόμα και οι πιο ισχυροί σεισμοί προκαλούν εν γένει λίγες ζημιές, κυρίως χάρη στην εφαρμογή αυστηρών αντισεισμικών οικοδομικών κανονισμών και στην ευαισθητοποίηση του κοινού στα μέτρα προστασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.