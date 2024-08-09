«Μαζική» επιδρομή με drones εξαπολύθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στη ρωσική περιφέρεια Λίπετσκ, η οποία δεν γειτονεύει με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ιγκόρ Αρταμόνοφ.

«Προσοχή! Η Λίπετσκ έγινε στόχος μαζικής επίθεσης drones», ανακοίνωσε ο κ. Αρταμόνοφ μέσω Telegram. «Ενεργειακή υποδομή υπέστη ζημιά» με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακοπές της ηλεκτροδότησης, πρόσθεσε κατόπιν, διαβεβαιώνοντας πως αποκαταστάθηκε ήδη στα περισσότερα από τα νοικοκυριά που επλήγησαν.

«Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βάση της πολεμικής αεροπορίας στην περιφέρεια Λίπετσκ», μετέδωσαν τα πρακτορεία, επικαλούμενα το περιφερειακό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, χωρίς να ξεκαθαρίσουν αν οφείλεται στην ουκρανική επίθεση ή όχι.

Ο περιφερειάρχης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον δήμο της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας, ενώ έδωσε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τεσσάρων χωριών στα περίχωρά της «για την ασφάλειά τους» — το μέτρο αφορά 416 νοικοκυριά. Ζήτησε εξάλλου από τους κατοίκους της πόλης Λίπετσκ να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι τη λήξη του συναγερμού.

Η πόλη Λίπετσκ βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Άλλη ουκρανική επιδρομή με drones αναφέρθηκε στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που γειτονεύει με την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 29 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόδου κι αναφέρθηκαν υλικές ζημιές, πάντως όχι τραυματισμοί.

Στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ έκανε λόγο για ουκρανικές επιθέσεις με εναέρια και ναυτικά μη επανδρωμένα οχήματα.

Στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε ρωσικά και ουκρανικά στρατεύματα, που εισέβαλαν την Τρίτη. Πάνω από χίλιοι ουκρανοί στρατιώτες, με την υποστήριξη τεθωρακισμένων, ελικοπτέρων και άλλων μέσων συμμετέχουν στην αιφνιδιαστική επίθεση, σύμφωνα με το ρωσικό γενικό επιτελείο, που διαβεβαιώνει πως γίνεται το παν για να απωθηθούν.

Στο Κίεβο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι — αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ρητώς την επιχείρηση, η να ξεκαθαρίσει ποιος ο σκοπός της— σχολίασε πως η Ρωσία έπρεπε να «αισθανθεί» τον πόλεμο.

Στο μεταξύ, στην ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλασκίν ανακοίνωσε πως τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, καθώς συνεχίζεται η προέλαση ρωσικών μονάδων στο ανατολικό μέτωπο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Φιλασκίν, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κοσταντίνιβκα, δυτικά της Μπαχμούτ, και άλλοι δύο στο Σελίντοβε, πιο νοτιοδυτικά. Σε αυτή την τελευταία κοινότητα τραυματίστηκαν άλλοι 11 άνθρωποι και υπέστησαν ζημιές είκοσι πολυκατοικίες και έξι κτίρια της δημόσιας διοίκησης, πρόσθεσε ο κ. Φιλασκίν.

Η Ρωσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της μεγάλο μέρος της περιφέρειας, που λέει πως προσάρτησε, όμως συνεχίζουν να μαίνονται μάχες εκεί, ειδικά γύρω από τον στρατηγικής σημασίας για την επιμελητεία κόμβο Πόκροβσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

