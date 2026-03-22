Τραμπ: Στέλνει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια για ενίσχυση της ασφάλειας

Η δήλωσή του εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης προς το Κογκρέσο για τη λήψη μέτρων που αφορούν τη λειτουργία και την προστασία των αεροδρομίων

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων αύριο Δευτέρα προκειμένου να βοηθήσουν το προσωπικό της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

«Τη Δευτέρα, η ICE θα πάει στα αεροδρόμια για να βοηθήσει τους θαυμάσιους Πράκτορές μας της TSA που παρέμειναν στη δουλειά» είπε σε ανάρτηση που έκανε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει το Σάββατο ότι θα αναπτύξει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια τη Δευτέρα αν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν συμφωνήσουν αμέσως στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροδρομίων.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ICE
