Η Κούβα λέει ότι ο στρατός της είναι έτοιμος, καθώς εντείνονται οι απειλές του Τραμπ

Ένας υψηλόβαθμος Κουβανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Κούβα προετοιμάζεται για ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την οικονομική πίεση προς την κυβέρνηση της Αβάνας και υπονοεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να είναι ο επόμενος στόχος των ΗΠΑ μετά τη Βενεζουέλα και το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Ο στρατός μας είναι πάντα έτοιμος», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί την Κυριακή στο NBC. «Και μάλιστα αυτές τις ημέρες (η Κούβα) προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης. Θα ήμασταν αφελείς αν, βλέποντας όσα συμβαίνουν στον κόσμο, δεν το κάναμε. Ωστόσο, ειλικρινά ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί».

Ο ντε Κόσιο αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις στρατιωτικές προετοιμασίες. Οι δηλώσεις του ευθυγραμμίζονται με τη σκληρή στάση της Κούβας, την ώρα που ο Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κλιμακώνουν τη ρητορική τους κατά της κομμουνιστικής ηγεσίας.

Από τότε που επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, η κουβανική κυβέρνηση απελευθέρωσε έναν μικρό αριθμό πολιτικών κρατουμένων και προσφέρθηκε να ανοίξει την οικονομία της σε επενδύσεις από Κουβανούς που ζουν στο εξωτερικό. Ο Ρούμπιο επέκρινε τις κινήσεις αυτές την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας ότι δεν είναι αρκετά ουσιαστικές.

Ο ντε Κόσιο δήλωσε ότι, παρότι η Κούβα «είναι ανοιχτή σε επενδύσεις», η πολιτική αλλαγή που υπαγορεύεται από τις ΗΠΑ, καθώς και οι συζητήσεις για κρατούμενους στις κουβανικές φυλακές, δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. «Η φύση της κουβανικής κυβέρνησης, η δομή της και τα μέλη της δεν αποτελούν μέρος της διαπραγμάτευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά στο NBC.

Οι αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν την κουβανική οικονομία έχουν αυστηροποιηθεί υπό τον Τραμπ και πλέον περιλαμβάνουν ουσιαστικά έναν άτυπο αποκλεισμό καυσίμων, αφήνοντας τη χώρα ασφυκτικά περιορισμένη σε ενεργειακές πηγές, προμήθειες και χρηματοδότηση. Την περασμένη εβδομάδα η Κούβα βρέθηκε αντιμέτωπη με γενικευμένο μπλακ άουτ, το έκτο τουλάχιστον μέσα σε περίπου έναν χρόνο. Το Σάββατο υπήρξαν αναφορές για ακόμη μία πλήρης διακοπή ρεύματος σε όλο το νησί.

«Είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε ο ντε Κόσιο αναφερόμενος στο ζήτημα της έλλειψης καυσίμων, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως «αυτό το μποϊκοτάζ που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαρκέσει».

Η Κούβα «δεν βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης», σημείωσε. «Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δημιουργικοί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.