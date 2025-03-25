Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν την ανίχνευση του ιού της γρίπης των πτηνών (H5N1) σε ένα πρόβατο στη Βόρεια Αγγλία, στην περιοχή του Γιορκσάιρ. Πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού σε πρόβατο παγκοσμίως, το οποίο εντοπίστηκε στο πλαίσιο τακτικής επιτήρησης σε μια φάρμα όπου είχε προηγουμένως επιβεβαιωθεί η παρουσία του ιού H5N1 σε πτηνά.

Η ανίχνευση έγινε μέσω επαναλαμβανόμενων θετικών τεστ στο γάλα μιας προβατίνας, η οποία παρουσίαζε σημάδια μαστίτιδας (φλεγμονή του μαστού), χωρίς άλλα συμπτώματα. Περαιτέρω έλεγχοι στο υπόλοιπο κοπάδι δεν έδειξαν άλλα κρούσματα.

Η επιτήρηση των κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή εντάθηκε μετά την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο ιός H5N1 εξαπλώθηκε σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, προκαλώντας ανησυχίες για τη δυνατότητα διασποράς του σε άλλα είδη ζώων.

Παρά την ανησυχία, οι βρετανικές αρχές τονίζουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας καλώντας τους κτηνοτρόφους να παραμείνουν σε εγρήγορση, αναφέροντας τυχόν ύποπτα συμπτώματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η γρίπη των πτηνών θεωρείται χαμηλού κινδύνου για το ευρύ κοινό, καθώς η μετάδοση από ζώα σε ανθρώπους είναι σπάνια και απαιτεί στενή επαφή με μολυσμένα ζώα. Στη Βρετανία, ένα κρούσμα σε άνθρωπο είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 2025 στο West Midlands, μετά από παρατεταμένη έκθεση σε μολυσμένα πτηνά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) επιβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει πολύ χαμηλός.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για μεγαλύτερο κίνδυνο για τα ζώα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.