Κρεμλίνο: Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον μελετούν το αποτέλεσμα των συνομιλιών για την Ουκρανία

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ αναλύουν την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ των αξιωματούχων τους στη Σαουδική Αραβία χθες, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, αρνούμενο να δώσει λεπτομέρειες για τις συνομιλίες, οι οποίες, σύμφωνα και με τις δύο πλευρές θα επικεντρωνόντουσαν σε μια πιθανή εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι αποστολές, που εξέτασαν "την πιθανότητα κάποιους είδους συμφωνίας" μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας που θα αφορά τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ άλλων, ενημέρωσαν τις πρωτεύουσες τους.

«Βλέπετε, μιλάμε για τεχνικές διαπραγματεύσεις που εισέρχονται σε λεπτομέρειες. Άρα, φυσικά, το περιεχόμενο αυτών των διαπραγματεύσεων σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιοποιηθεί. Αυτό δεν θα πρέπει να το αναμένετε», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Δεύτερον, το επαναλαμβάνω και πάλι, οι ενημερώσεις προς τις πρωτεύουσες τώρα αναλύονται. Μόνο τότε θα είναι δυνατόν να μιλήσουμε για κάποια συμπεράσματα».

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συζητήσεις για τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν υπάρχουν σχέδια επί του παρόντος για άλλη συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μια τέτοια συνομιλία θα μπορούσε γρήγορα να οργανωθεί εάν χρειαστεί, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Όταν μίλησαν οι δύο ηγέτες την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν αρνήθηκε πρόταση του Τραμπ για πλήρη εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία αλλά συμφώνησε σε μορατόριουμ στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

