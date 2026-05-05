Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ρουμάνοι βουλευτές ανέτρεψαν τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν, με την πρόταση δυσπιστίας να συγκεντρώνει 281 ψήφους έναντι 233 που απαιτούνταν.

Η πτώση της κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ρουμανίας, την πρόσβασή της σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τη σταθερότητα του νομίσματός της.

Ο Μπολοζάν ηγείτο κυβέρνησης μειοψηφίας μετά την αποχώρηση του μεγαλύτερου κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών (PSD), που συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για την πρόταση δυσπιστίας.

Οι βουλευτές στη Ρουμανία ανέτρεψαν τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν, υπερψηφίζοντας πρόταση δυσπιστίας που θέτει σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, την πρόσβασή της σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τη σταθερότητα του νομίσματος.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η πρόταση δυσπιστίας συγκέντρωσε 281 ψήφους, ξεπερνώντας τις 233 που απαιτούνταν για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο των 464 εδρών.

Ο Ίλιε Μπολοζάν ηγείτο κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου, όταν οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD), το μεγαλύτερο κόμμα του κοινοβουλίου, ζήτησαν την παραίτησή του και αποχώρησαν από τον τετρακομματικό, φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό. Στη συνέχεια, συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν την πρόταση δυσπιστίας.

Αν και οι πρόωρες εκλογές θεωρούνται απίθανες, οι χρηματοοικονομικές αγορές εκφράζουν ανησυχίες πως η πολιτική αναταραχή μπορεί να οδηγήσει το Βουκουρέστι σε αθέτηση της δέσμευσής του για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός συγκροτήθηκε πριν από 10 μήνες, ώστε να ανακοπεί η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων μετά από διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις που ενίσχυσαν την πολιτική πόλωση. Ωστόσο, τα κόμματα του συνασπισμού ήρθαν σε επανειλημμένες συγκρούσεις με αφορμή τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο Μπολοζάν, που προέρχεται από το Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), παραμένει ο δημοφιλέστερος πολιτικός του κυβερνητικού συνασπισμού.

«Μπορεί κάποιος να πει πώς η Ρουμανία θα λειτουργεί από αύριο, έχετε σχέδιο;» αναρωτήθηκε ο Μπολοζάν απευθυνόμενος στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία.

Η Ρουμανία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ πρόωρες εκλογές και αναμένεται να διεξαγάγει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές το 2028.

Όπως εκτιμούν αναλυτές, η πιθανότητα άμεσων εκλογών παραμένει μικρή, καθώς η ακροδεξιά αντιπολίτευση της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ο κεντρώος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν αναμένεται να καλέσει τα κόμματα σε διαβουλεύσεις, επιχειρώντας να ανασυγκροτήσει τον τετρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό με νέο μέλος των Φιλελευθέρων ή ενδεχομένως έναν τεχνοκράτη ως πρωθυπουργό.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν δηλώσει ότι ενδέχεται να συμμετάσχουν ξανά σε φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό με διαφορετικό πρωθυπουργό. Το κόμμα του Μπολοζάν αποκλείει προς το παρόν τη συνεργασία μαζί τους, αν και ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη πιέζουν για συμφιλίωση.

Ο Μπολοζάν θα παραμείνει προσωρινός πρωθυπουργός με περιορισμένες εξουσίες έως ότου το κοινοβούλιο εγκρίνει τον διορισμό νέας κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

