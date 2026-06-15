Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», υπογραμμίζοντας ότι η ισραηλινή πολιτική απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητη.

Ο Νετανιάχου, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου από τον Μάρτιο, δήλωσε ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν αποτελεί «αποστολή ζωής» για τον ίδιο.

«Εδώ και δεκαετίες αγωνίζομαι ενάντια στις προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι η αποστολή της ζωής μου. Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όσο είμαι πρωθυπουργός, αυτό δεν θα συμβεί», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ισραήλ «σώθηκε από την εξόντωση», αλλά προειδοποίησε ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει.

Ο Νετανιάχου τόνισε ακόμη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στις λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας» όσο αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει απειλές στην περιοχή.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω δημοσιευμάτων περί έντονων διαφωνιών μεταξύ τους, ο Νετανιάχου ανέφερε: «Με τον Τραμπ γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πολλές φορές βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο και κάποιες φορές όχι. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και πρέπει να ενεργώ χωρίς εξάρσεις. Αυτό απαιτεί σοφία και εμπειρία. Όταν χρειάζεται, υπερασπίζομαι σταθερά τα συμφέροντα ασφαλείας μας».

«Ακούω ανθρώπους να ρωτούν τι πετύχαμε στο Ιράν. Απομακρύναμε από πάνω μας έναν άμεσο κίνδυνο εξόντωσης», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως υποστήριξε, το Ισραήλ προκάλεσε «τεράστια ζημιά» στην ιρανική οικονομία, η οποία χρειάστηκε δεκαετίες για να οικοδομηθεί, ενώ απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

«Σώσαμε το κράτος του Ισραήλ από μια πυρηνική απειλή εξόντωσης, γιατί το Ιράν έτρεχε προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Αν δεν είχαμε ενεργήσει, το Ιράν θα είχε πυρηνικές βόμβες. Οι πολίτες του Ισραήλ θα αντιμετώπιζαν έναν τρομακτικό κίνδυνο μαζικού θανάτου. Απομακρύναμε αυτή την απειλή για χρόνια», ανέφερε.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η αναμέτρηση δεν έχει λήξει.

«Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε και να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας όσο χρειαστεί, όχι μόνο απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους τρομοκρατικούς βραχίονές του», είπε.

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών, δήλωσε ότι το Ισραήλ έδρασε στη Γάζα, στον Λίβανο, στην Υεμένη και στη Συρία, ενώ ισχυρίστηκε ότι εξουδετέρωσε κορυφαία στελέχη οργανώσεων όπως ο Μοχάμεντ Ντέιφ, ο Ισμαήλ Χανίγια και ο Γιαχία Σινουάρ.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια θα είναι η τελική συμφωνία με το Ιράν»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν γνωρίζει ακόμη το τελικό περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια θα είναι η συμφωνία. Κάθε συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από μια αξιόπιστη στρατιωτική απειλή», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση του Channel 12.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με την περίοδο της συμφωνίας επί προεδρίας Ομπάμα, σήμερα υπάρχει πραγματική στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη.

«Την εποχή του Ομπάμα δεν υπήρχε αξιόπιστη στρατιωτική απειλή. Σήμερα, μετά από 14.000 εξόδους που πραγματοποιήσαμε, υπάρχει αξιόπιστη στρατιωτική απειλή απέναντι στο Ιράν», είπε.

«Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σήμερα στην ισχυρότερη θέση της ιστορίας του, ενώ ο «άξονας του κακού» του Ιράν έχει αποδυναμωθεί όσο ποτέ άλλοτε.

«Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ και ο άξονας του κακού του Ιράν πιο αδύναμος από ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει απειλές, να οικοδομεί νέες συμμαχίες και να ενισχύει την αμυντική και τεχνολογική της ισχύ.

«Θα συνεχίσουμε να εξουδετερώνουμε απειλές στην περιοχή, θα δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες με χώρες της περιοχής και πέραν αυτής, θα διασφαλίσουμε την αμυντική μας ανεξαρτησία και θα αναπτύξουμε τεχνολογίες που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

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