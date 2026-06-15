Βαρύ πένθος προκάλεσε η τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους ηλικίας μόλις 17 μηνών, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα το tempo24, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Το άτυχο βρέφος διέμενε με τη μητέρα του στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Πηγή: skai.gr

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