Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε ιδιωτικά το Ιράν πριν τη νέα επιχείρηση στο Ορμούζ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ενημέρωσε την Κυριακή το Ιράν για την επικείμενη αμερικανική επιχείρηση για τη συνοδεία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ και προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην παρέμβει, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του θέματος, που επικαλείται το Axios.

Το ιδιωτικό αυτό μήνυμα δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος επιδίωξε να περιορίσει τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Ωστόσο, παρά την προειδοποίηση, το Ιράν εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, εμπορικών σκαφών και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισαν τις ιρανικές επιθέσεις και υποστήριξαν ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να δώσει εντολή για επανέναρξη του πολέμου αργότερα αυτή την εβδομάδα, εάν συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο.

Η προειδοποίηση για την επιχείρηση «Ελευθερία» έγινε την Κυριακή και ευθυγραμμιζόταν με ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social το ίδιο βράδυ.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ «επικοινωνούν τόσο ανοιχτά όσο και διακριτικά με τους Ιρανούς, ώστε να επιτρέψουν την πραγματοποίηση αυτής της αμυντικής επιχείρησης εκ μέρους του κόσμου».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, παρέπεμψε το Axios στην ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

«Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ»

Κατά την πρώτη ημέρα της επιχείρησης τη Δευτέρα, το Ιράν εξαπέλυσε αρκετές επιθέσεις εναντίον πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που διέσχιζαν το στενό, καθώς και κατά άλλων εμπορικών σκαφών στην περιοχή και στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης ότι οι ιρανικές επιθέσεις ήταν «κάτω από το όριο για την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων».

«Προς το παρόν, η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ανέμεναν «κάποιες αναταράξεις» στην αρχή της επιχείρησης στο Ορμούζ.

«Υπάρχουν ορισμένες ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης που ενίοτε ξεφεύγουν από αυτό που ενδεχομένως θα επιθυμούσαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Είναι δική τους δουλειά να τις περιορίσουν και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια συμφωνία», ανέφερε ο Χέγκσεθ.

Τόσο ο Χέγκσεθ όσο και ο Κέιν υπογράμμισαν ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επανεκκινήσει γρήγορα τον πόλεμο, εάν δοθεί σχετική εντολή από τον Τραμπ.

Η αμερικανική επιχείρηση δεν αύξησε ουσιαστικά τη ροή πετρελαίου ή φορτίων μέσω του στενού κατά τις πρώτες 24 ώρες. Η CENTCOM ανέφερε ότι δύο πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν το στενό τη Δευτέρα, ενώ κανένα την Τρίτη.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι «εκατοντάδες ακόμη... περιμένουν στη σειρά». Προς το παρόν, ωστόσο, φαίνεται ότι οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες δεν εμπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι έχει ανοίξει ένας ασφαλής διάδρομος.

«Θα προτρέπαμε το Ιράν να επιδείξει σύνεση στις ενέργειές του», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Πηγή: skai.gr

