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Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1983 τα στρατηγικά αποθέμετα πετρελαίου των ΗΠΑ

Τα αποθέματα στο κυβερνητικό απόθεμα έκτακτης ανάγκης μειώθηκαν κατά 8,9 εκατομμύρια βαρέλια, στην τρίτη μεγαλύτερη μείωση που έχει καταγραφεί

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Πετρέλαιο

Τα αποθέματα πετρελαίου στα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν στα 340,3 εκατομμύρια βαρέλια,σ το χαμηλότερο επίπεδο από το 1983, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας.

Τα αποθέματα στο κυβερνητικό απόθεμα έκτακτης ανάγκης μειώθηκαν κατά 8,9 εκατομμύρια βαρέλια, στην τρίτη μεγαλύτερη μείωση που έχει καταγραφεί. Οι μειώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της συμφωνίας των ΗΠΑ για την αποδέσμευση 172 εκατομμυρίων βαρελιών από το απόθεμα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πετρέλαιο ΗΠΑ
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