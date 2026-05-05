Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, προειδοποίησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να μην εξισώνει την Τουρκία με τη Ρωσία και την Κίνα.

«Η τοποθέτηση της Τουρκίας στο ίδιο επίπεδο με τη Ρωσία και την Κίνα έρχεται σε αντίθεση με τις ίδιες τις γεωπολιτικές πραγματικότητες και τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ», έγραψε ο Ιμάμογλου σε άρθρο γνώμης στο POLITICO, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Τα σχόλια του δημάρχου έρχονται ως απάντηση σε πρόσφατη αμφιλεγόμενη δήλωση της φον ντερ Λάιεν ότι «πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο ώστε να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή».

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επέκρινε τις δηλώσεις της προέδρου της Επιτροπής, υπερασπιζόμενος την Τουρκία ως «βασικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και «σημαντικό εταίρο στο μεταναστευτικό». Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, χαρακτήρισε τα σχόλια «εντελώς ασυνεπή με τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα για ενίσχυση της συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα».

Παρά την κράτησή του, ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα ένταξης της χώρας του στην ΕΕ. Ωστόσο, θεωρεί υπεύθυνες και τις δύο πλευρές για τη μακρόχρονη στασιμότητα της διαδικασίας.

Αν και παραδέχεται ότι η τουρκική κυβέρνηση «διαβρώνει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα» στη χώρα του, ο Ιμάμογλου κατηγόρησε την ΕΕ ότι ταλαντεύεται «μεταξύ αρχών και ιδιοτελών συμφερόντων στις σχέσεις της με την Τουρκία, χωρίς να μπορεί να διατυπώσει ένα στρατηγικό όραμα». Παράλληλα, κάλεσε την Ένωση να εμπλακεί περισσότερο με την τουρκική ιστορία και τις κοινωνικές πραγματικότητες και να «ξεπεράσει την οπτική της Τουρκίας μέσα από το πρίσμα του φόβου, των στερεοτύπων και των βραχυπρόθεσμων πολιτικών υπολογισμών».

Ο Ιμάμογλου είναι μέλος του κεντροαριστερού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος Κωνσταντινούπολης το 2019, επικρατώντας υποψηφίου που υποστηριζόταν από τον Ερντογάν. Επανεξελέγη το 2024. Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η τουρκική αστυνομία τον συνέλαβε με κατηγορίες διαφθοράς — μια κίνηση που η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι είχε πολιτικά κίνητρα.

Πηγή: skai.gr

