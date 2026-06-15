Τη δημιουργία κοινοπραξίας με αντικείμενο την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση ηλεκτρο-οπτικών και υπέρυθρων συστημάτων για μη επανδρωμένα αεροχήματα ανακοίνωσαν η Safran Electronics & Defense και η THEON International, με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας στο περιθώριο της διεθνούς αμυντικής έκθεσης Eurosatory.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών, η συνεργασία θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέας γενιάς οπτρονικών λύσεων για drone, αξιοποιώντας τη συμπληρωματική τεχνογνωσία των δύο ομίλων στον τομέα των ηλεκτρο-οπτικών τεχνολογιών.

Η κοινοπραξία θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη μικρού μεγέθους σταθεροποιημένων συστημάτων ανάρτησης (gimbal) βάρους μικρότερου των 8 κιλών, τα οποία προορίζονται να καλύψουν αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες στους τομείς της επιτήρησης, της αναγνώρισης και της στοχοποίησης, τόσο για στρατιωτικές όσο και για εφαρμογές ασφάλειας.

Η Safran Electronics & Defense θα συνεισφέρει την εμπειρία της στα συστήματα Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ISR) και στα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, ενώ η THEON θα συμμετάσχει με την τεχνογνωσία της στους προηγμένους αισθητήρες και στις τεχνολογίες νυχτερινής όρασης και ηλεκτρο-οπτικών εφαρμογών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος των δύο εταιρειών είναι η ανάπτυξη ευέλικτων λύσεων που θα μπορούν να ενσωματώνονται σε διαφορετικές πλατφόρμες μη επανδρωμένων συστημάτων, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες μαζικής παραγωγής και ευρείας επιχειρησιακής αξιοποίησης.

Ο επικεφαλής του τομέα 'Αμυνας της Safran Electronics & Defense, Alexandre Ziegler, δήλωσε ότι η συνεργασία με τη THEON ενισχύει τη θέση της εταιρείας στα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα και συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων ISR, σημειώνοντας παράλληλα ότι η πρωτοβουλία ενισχύει την ευρωπαϊκή τεχνολογική αυτονομία σε έναν κρίσιμο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με τη Safran αφορά έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της διεθνούς αμυντικής αγοράς και δημιουργεί προοπτικές αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των δύο ομίλων.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης για προηγμένα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε μη επανδρωμένες πλατφόρμες, έναν τομέα που καταγράφει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη διεθνώς λόγω των αυξημένων αναγκών επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και επιχειρησιακής υποστήριξης.

Πηγή: skai.gr

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