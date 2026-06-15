Βόρεια Μακεδονία: Μια σύλληψη για τον εμπρησμό βουλγαρικών διπλωματικών αυτοκινήτων

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 44χρονου κατοίκου Σκοπίων, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης του εμπρησμού δύο οχημάτων με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες, κοντά στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια.
Σε βίντεο που δημοσίευσαν βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται ένας άνδρας να περιλούζει, σήμερα το μεσημέρι, τα δύο σταθμευμένα οχήματα με εύφλεκτο υλικό και στη συνέχεια να τα πυρπολεί. Τα αυτοκίνητα βρίσκονταν σταθμευμένα σε μικρή απόσταση από το κτήριο της βουλγαρικής πρεσβείας.
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